В Израиле сообщили о состоянии волонтеров на перехваченном судне
МИД Израиля: волонтеры на судне с гумпомощью Газе находятся в безопасности
Флаг Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля после того, как международная инициатива по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа "Флотилия свободы" обвинила Израиль в перехвате судна с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа и похищении волонтеров, сообщило о том, что это судно направляется в израильскую гавань, а все пассажиры находятся в безопасности.
Ранее "Флотилия свободы" в Telegram-канале опубликовала сообщение, в котором утверждалось, что судно Handala ("Хандала") было перехвачено, а находившиеся на нем волонтеры похищены. Организация продолжает публиковать заранее записанные видео с волонтерами, в которых те просят давить на правительства их стран для освобождения всех, кто находился на судне.
"Израильские военно-морские силы остановили судно ... перед нелегальным вторжением в морскую зону побережья Газы. Судно благополучно следует к берегам Израиля. Все пассажиры находятся в безопасности", - говорится в публикации израильского МИД в соцсети X.
Газета Times of Israel отмечает, что израильское министерство использует старое название судна - "Наварн" (Navarn).
Тринадцатого июля "Флотилия свободы" сообщила об отправке новой миссии в сторону сектора Газа - судно "Хандала" отплыло из Сицилии. По данным СМИ, на нем находятся около 15 активистов, которые хотят доставить в Газу медицинские принадлежности, продовольствие и детские вещи.
В июне парусное судно "Мадлен", на котором находилась экоактивистка Грета Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыл к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в полуэксклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса. В числе пассажиров судна "Мадлен", которое двигалось в сторону сектора Газа, также была французский евродепутат Рима Хассан. Позднее активистов депортировали в свои страны.