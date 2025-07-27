https://ria.ru/20250727/ispolniteli-2031684294.html

Исполнители теракта в "Крокусе" подожгли зал с помощью бензина

Исполнители теракта в "Крокусе" подожгли зал с помощью бензина - РИА Новости, 27.07.2025

Исполнители теракта в "Крокусе" подожгли зал с помощью бензина

Исполнители теракта в "Крокус сити холле" принесли с собой в концертный зал пять бутылок с автомобильным бензином, разлили его там и подожгли, говорится в... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T03:06:00+03:00

2025-07-27T03:06:00+03:00

2025-07-27T03:06:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус сити холл

крокус

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокус сити холле" принесли с собой в концертный зал пять бутылок с автомобильным бензином, разлили его там и подожгли, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Рачабализода С.М., Мирзоев Д.Б., Файзов М.З. и Фаридуни Ш. … разлили из пяти принесенных бутылок автомобильный бензин и при помощи имеющихся при них газовых зажигалок подожгли его, в результате чего в пяти точках (концертного зала) образовались пять очагов пожара и две точки горения… Результатом поджога явилось возгорание предметов интерьера и посетителей, которое привело к пожару, уничтожившему здание концертного зала "Крокус Сити Холл" и гибели находившихся в помещении лиц", - указано в материалах. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-ой западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html

красногорск

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происшествия, красногорск, крокус сити холл, крокус