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В Иране казнили двух членов оппозиционной группировки ОМИН - РИА Новости, 27.07.2025
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09:34 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/iran-2031701823.html
В Иране казнили двух членов оппозиционной группировки ОМИН
В Иране казнили двух членов оппозиционной группировки ОМИН - РИА Новости, 27.07.2025
В Иране казнили двух членов оппозиционной группировки ОМИН
Смертный приговор двум членам оппозиционной иранским властям леворадикальной группировки "Организация моджахедов иранского народа" приведен в исполнение утром в РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:34:00+03:00
2025-07-27T09:34:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 27 июл – РИА Новости. Смертный приговор двум членам оппозиционной иранским властям леворадикальной группировки "Организация моджахедов иранского народа" приведен в исполнение утром в воскресенье, 27 июля, передает агентство Young Journalists Club (YJC). "Мехди Хасани, известный как Фардин... и Бехруз Эхсани-Исламлу, известный как Бехзад... были... агентами террористической группировки ОМИН, исполнявшими теракты... (Они - ред.) были повешены сегодня утром после суда, прохождения полного цикла уголовного судопроизводства и утверждения приговора в Верховном суде Ирана", - говорится в сообщении агентства. По сведениям YJC, казненные занимались изготовлением ручных гранатометов и минометов, чтобы затем осуществлять нападения "вслепую" на гражданских лиц и объекты. В ходе задержания у указанных лиц были конфискованы огнестрельное оружие, боеприпасы, оборудование для изготовления мин и принадлежности для изменения внешности. Группировка ОМИН играла важную роль в ходе иранской революции и ирано-иракской войны. Эта леворадикальная группа вела борьбу против Исламской республики Иран после исламской революции и прихода к власти аятоллы Хомейни. Пик деятельности группировки в Иране пришелся на 1981 год, когда ОМИН организовала теракт, приведший к гибели президента Ирана Мохаммеда Раджаи и премьер-министра Мохаммеда Бахонара. Позже группировка перебазировалась в Ирак, который в 80-е годы вел войну с Ираном. В 2003 году группировка была разоружена в ходе вторжения в Ирак международной коалиции во главе с США. Новые власти Ирака, где большинство населения, как и в Иране, составляют мусульмане-шииты, заявили, что не позволят ОМИН действовать на своей территории. Крупнейший лагерь ОМИН в Ираке "Ашраф" был взят штурмом иракскими силами безопасности в 2011 году. США на протяжении ряда лет занимались вывозом членов ОМИН из Ирака в третьи страны. Международные организации критиковали как боевиков ОМИН, так и иракские силы за многочисленные нарушения прав человека, пытки и убийства. Сейчас самая крупная ячейка ОМИН базируется в Албании, а также во Франции.
https://ria.ru/20250725/iran-2031486135.html
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в мире, иран, ирак, сша
В мире, Иран, Ирак, США
В Иране казнили двух членов оппозиционной группировки ОМИН

Young Journalists Club: в Иране казнены два члена оппозиционной группировки ОМИН

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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ТЕГЕРАН, 27 июл – РИА Новости. Смертный приговор двум членам оппозиционной иранским властям леворадикальной группировки "Организация моджахедов иранского народа" приведен в исполнение утром в воскресенье, 27 июля, передает агентство Young Journalists Club (YJC).
"Мехди Хасани, известный как Фардин... и Бехруз Эхсани-Исламлу, известный как Бехзад... были... агентами террористической группировки ОМИН, исполнявшими теракты... (Они - ред.) были повешены сегодня утром после суда, прохождения полного цикла уголовного судопроизводства и утверждения приговора в Верховном суде Ирана", - говорится в сообщении агентства.
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По сведениям YJC, казненные занимались изготовлением ручных гранатометов и минометов, чтобы затем осуществлять нападения "вслепую" на гражданских лиц и объекты. В ходе задержания у указанных лиц были конфискованы огнестрельное оружие, боеприпасы, оборудование для изготовления мин и принадлежности для изменения внешности.
Группировка ОМИН играла важную роль в ходе иранской революции и ирано-иракской войны. Эта леворадикальная группа вела борьбу против Исламской республики Иран после исламской революции и прихода к власти аятоллы Хомейни. Пик деятельности группировки в Иране пришелся на 1981 год, когда ОМИН организовала теракт, приведший к гибели президента Ирана Мохаммеда Раджаи и премьер-министра Мохаммеда Бахонара.
Позже группировка перебазировалась в Ирак, который в 80-е годы вел войну с Ираном. В 2003 году группировка была разоружена в ходе вторжения в Ирак международной коалиции во главе с США. Новые власти Ирака, где большинство населения, как и в Иране, составляют мусульмане-шииты, заявили, что не позволят ОМИН действовать на своей территории. Крупнейший лагерь ОМИН в Ираке "Ашраф" был взят штурмом иракскими силами безопасности в 2011 году. США на протяжении ряда лет занимались вывозом членов ОМИН из Ирака в третьи страны. Международные организации критиковали как боевиков ОМИН, так и иракские силы за многочисленные нарушения прав человека, пытки и убийства. Сейчас самая крупная ячейка ОМИН базируется в Албании, а также во Франции.
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