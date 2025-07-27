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Мерц призвал Нетаньяху немедленно помочь голодающим жителям сектора Газа - РИА Новости, 27.07.2025
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16:34 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/igrail-2031761553.html
Мерц призвал Нетаньяху немедленно помочь голодающим жителям сектора Газа
Мерц призвал Нетаньяху немедленно помочь голодающим жителям сектора Газа - РИА Новости, 27.07.2025
Мерц призвал Нетаньяху немедленно помочь голодающим жителям сектора Газа
Канцлер Германии Фридрих Мерц провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в котором призвал его незамедлительно предоставить... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:34:00+03:00
2025-07-27T16:34:00+03:00
в мире
израиль
германия
франция
биньямин нетаньяху
фридрих мерц
тедрос адханом гебрейесус
воз
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в котором призвал его незамедлительно предоставить гуманитарную помощь голодающим жителям сектора Газа и сделать всё возможное для прекращения огня, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. "Канцлер выразил серьёзную обеспокоенность катастрофической гуманитарной ситуацией в Газе. Он призвал премьер-министра Нетаньяху сделать всё возможное для немедленного достижения прекращения огня. Он также обратился к нему с призывом предоставить голодающему гражданскому населению Газы обеспечение крайне необходимой гуманитарной помощью", - сказал он журналистам. По словам Корнелиуса, эта помощь должна быть доставлена быстро, безопасно и в необходимом объёме. Также он анонсировал, что в координации со странами Евротройки (Германии, Франции, Великобритании), другими европейскими партнёрами, а также с США и арабскими странами, в ближайшие дни будет принято решение о том, каким образом можно поспособствовать улучшению ситуации в секторе Газа. "За мерами, объявленными правительством Израиля теперь должны быстро последовать существенные шаги. Федеральное правительство будет внимательно следить за развитием ситуации", - пояснил он. Корнелиус добавил, что признание палестинской государственности в настоящее время не стоит на повестке дня в Берлине и федеральное правительство по-прежнему рассматривает это как один из заключительных шагов на пути к реализации решения о двух государствах. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
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в мире, израиль, германия, франция, биньямин нетаньяху, фридрих мерц, тедрос адханом гебрейесус, воз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Германия, Франция, Биньямин Нетаньяху, Фридрих Мерц, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Мерц призвал Нетаньяху немедленно помочь голодающим жителям сектора Газа

Мерц призвал Нетаньяху срочно предоставить гумпомощь голодающим в секторе Газа

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в котором призвал его незамедлительно предоставить гуманитарную помощь голодающим жителям сектора Газа и сделать всё возможное для прекращения огня, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
"Канцлер выразил серьёзную обеспокоенность катастрофической гуманитарной ситуацией в Газе. Он призвал премьер-министра Нетаньяху сделать всё возможное для немедленного достижения прекращения огня. Он также обратился к нему с призывом предоставить голодающему гражданскому населению Газы обеспечение крайне необходимой гуманитарной помощью", - сказал он журналистам.
Житель сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Иордания и ОАЭ сбросили 25 тонн гумпомощи для сектора Газа
16:13
По словам Корнелиуса, эта помощь должна быть доставлена быстро, безопасно и в необходимом объёме. Также он анонсировал, что в координации со странами Евротройки (Германии, Франции, Великобритании), другими европейскими партнёрами, а также с США и арабскими странами, в ближайшие дни будет принято решение о том, каким образом можно поспособствовать улучшению ситуации в секторе Газа.
"За мерами, объявленными правительством Израиля теперь должны быстро последовать существенные шаги. Федеральное правительство будет внимательно следить за развитием ситуации", - пояснил он.
Корнелиус добавил, что признание палестинской государственности в настоящее время не стоит на повестке дня в Берлине и федеральное правительство по-прежнему рассматривает это как один из заключительных шагов на пути к реализации решения о двух государствах.
В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Число погибших от голода в секторе Газа возросло до 133 человек
13:18
 
В миреИзраильГерманияФранцияБиньямин НетаньяхуФридрих МерцТедрос Адханом ГебрейесусВОЗХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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