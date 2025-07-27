https://ria.ru/20250727/griby-2031684147.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать собранные грибы

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать собранные грибы - РИА Новости, 27.07.2025

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать собранные грибы

Грибы следует обрабатывать в день сбора, перед приготовлением нужно отваривать их в течение 10 минут, затем слить отвар и тщательно промыть, рассказали РИА... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T03:04:00+03:00

2025-07-27T03:04:00+03:00

2025-07-27T03:04:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Грибы следует обрабатывать в день сбора, перед приготовлением нужно отваривать их в течение 10 минут, затем слить отвар и тщательно промыть, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Там уточнили, что грибы способны накапливать вредные вещества, поэтому не стоит собирать их в черте города, рядом с трассами и промышленными объектами. Наиболее частыми причинами пищевых отравлений являются их ядовитые или условно-съедобные виды, а также неправильная термическая обработка съедобных грибов. "Люди с ослабленным иммунитетом и дети тяжелее всего переносят последствия отравлений. Поскольку у младшего поколения недостаточно ферментов для переваривания грибов, Роспотребнадзор настоятельно не рекомендует кормить ими детей до 14 лет", - рассказали в ведомстве. В Роспотребнадзоре уточнили, что собирать грибы нужно исключительно в экологически чистых районах, вдали от дорог и предприятий, и отбирать только известные и безопасные виды. Необходимо аккуратно срезать их с целой ножкой и избегать зрелых, перезревших или червивых. "Грибы желательно обрабатывать в день сбора. Перед приготовлением рекомендуется отваривать их в течение 10 минут, затем слить отвар и тщательно промыть. Это поможет значительно снизить содержание токсичных веществ", - пояснили в пресс-службе. Там предупредили, что при первых признаках отравления грибами необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь и оказать первую помощь. Среди первых действий при проявлении симптомов отравления – вызвать рвоту и промыть желудок. Важно сохранить образцы подозрительных грибов для дальнейшего анализа. "Не приобретайте сушеные, соленые или маринованные грибы у незнакомых людей и на несанкционированных рынках. Обращайте внимание на этикетки и информацию на упаковке", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250726/rospotrebnadzor-2031553490.html

https://ria.ru/20250721/rospotrebnadzor-2030328667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)