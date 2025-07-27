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Гренландия заинтересована в инвестициях из Европы и США, пишут СМИ - РИА Новости, 27.07.2025
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16:47 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/grenlandiya-2031764135.html
Гренландия заинтересована в инвестициях из Европы и США, пишут СМИ
Гренландия заинтересована в инвестициях из Европы и США, пишут СМИ - РИА Новости, 27.07.2025
Гренландия заинтересована в инвестициях из Европы и США, пишут СМИ
Гренландия заинтересована в инвестициях из Европы и США, но опасается китайских, пишет издание Washington Post со ссылкой на министра бизнеса, торговли,... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:47:00+03:00
2025-07-27T16:47:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Гренландия заинтересована в инвестициях из Европы и США, но опасается китайских, пишет издание Washington Post со ссылкой на министра бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Нааю Натаниэльсен. В январе Натаниэльсен заявила, что в Гренландии существуют широкие возможности для американских инвесторов. По ее словам, в особенности горнодобывающий сектор может быть полезным для обеспечения цепочек поставок в США, поскольку на острове есть многие минералы, которые являются критически важными для Америки. Возможное соглашение с США, как отметила Натаниэльсен, может быть заключено именно в этой отрасли. "(Натаниэльсен - ред.) заявила, что Гренландия заинтересована в европейских и американских инвестициях и с опаской относится к китайским", - говорится в сообщении. Еще в марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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в мире, гренландия, сша, европа, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Европа, Дональд Трамп
Гренландия заинтересована в инвестициях из Европы и США, пишут СМИ

WP: Гренландия заинтересована в инвестициях из Европы и США, но боится китайских

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Остров Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Гренландия заинтересована в инвестициях из Европы и США, но опасается китайских, пишет издание Washington Post со ссылкой на министра бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Нааю Натаниэльсен.
В январе Натаниэльсен заявила, что в Гренландии существуют широкие возможности для американских инвесторов. По ее словам, в особенности горнодобывающий сектор может быть полезным для обеспечения цепочек поставок в США, поскольку на острове есть многие минералы, которые являются критически важными для Америки. Возможное соглашение с США, как отметила Натаниэльсен, может быть заключено именно в этой отрасли.
"(Натаниэльсен - ред.) заявила, что Гренландия заинтересована в европейских и американских инвестициях и с опаской относится к китайским", - говорится в сообщении.
Еще в марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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В миреГренландияСШАЕвропаДональд Трамп
 
 
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