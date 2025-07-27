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ГОСТ о безопасности детской мебели вступит в силу с 1 августа - РИА Новости, 27.07.2025
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03:16 27.07.2025
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ГОСТ о безопасности детской мебели вступит в силу с 1 августа
ГОСТ о безопасности детской мебели вступит в силу с 1 августа - РИА Новости, 27.07.2025
ГОСТ о безопасности детской мебели вступит в силу с 1 августа
ГОСТ, содержащий рекомендации по безопасности детской мебели, включая колыбели, вступает в силу с 1 августа этого года, с текстом документа ознакомилось РИА... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T03:16:00+03:00
2025-07-27T03:16:00+03:00
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ГОСТ, содержащий рекомендации по безопасности детской мебели, включая колыбели, вступает в силу с 1 августа этого года, с текстом документа ознакомилось РИА Новости. В частности, документ описывает максимальный угол наклона детской мебели, какими качествами она должна обладать, чтобы малышу не защемило пальцы, кроме того, там подчеркивается, что мебель не должна самопроизвольно складываться. Также документ описывает, с помощью каких испытаний можно проверить мебель на все перечисленные ГОСТом потенциальные опасности - например, указаны нормы по зазорам и отверстиям. Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 августа этого года. При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
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общество
Общество
ГОСТ о безопасности детской мебели вступит в силу с 1 августа

ГОСТ с рекомендациями по безопасности детской мебели вступит в силу с 1 августа

© Pixabay / Mylene2401Детская кроватка
Детская кроватка - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Pixabay / Mylene2401
Детская кроватка. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ГОСТ, содержащий рекомендации по безопасности детской мебели, включая колыбели, вступает в силу с 1 августа этого года, с текстом документа ознакомилось РИА Новости.
В частности, документ описывает максимальный угол наклона детской мебели, какими качествами она должна обладать, чтобы малышу не защемило пальцы, кроме того, там подчеркивается, что мебель не должна самопроизвольно складываться.
Также документ описывает, с помощью каких испытаний можно проверить мебель на все перечисленные ГОСТом потенциальные опасности - например, указаны нормы по зазорам и отверстиям.
Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 августа этого года.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
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