https://ria.ru/20250727/gosduma-2031679533.html

В ГД предложили освободить от туристического налога семьи участников СВО

В ГД предложили освободить от туристического налога семьи участников СВО - РИА Новости, 27.07.2025

В ГД предложили освободить от туристического налога семьи участников СВО

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T01:07:00+03:00

2025-07-27T01:07:00+03:00

2025-07-27T01:07:00+03:00

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леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается исключить из налоговой базы туристического налога стоимость услуги по временному проживанию, оказываемой членам семей участников СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается установить, что в налоговую базу туристического налога не включается стоимость услуги по временному проживанию, оказываемой членам семей лиц, принимающих (принимавших) участие в СВО, лиц, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области в период проведения СВО, указанных в пункте 6.1 статьи 210 Налогового кодекса РФ", - сказано в пояснительной записке. Как рассказал в беседе с РИА Новости Слуцкий, забота о близких участников СВО является святой обязанностью для ЛДПР. По его словам, для бойцов на передовой очень важно знать, что их семьи не остались без внимания, что страна делает все, чтобы им жилось комфортнее. Парламентарий напомнил, что в настоящее время от туристического налога освобождаются многие заслуженные люди - Герои СССР и России, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также участники СВО и иные категории граждан. "Нужно позаботиться, чтобы родные и близкие наших героев могли отдыхать и восстанавливать здоровье на курортах страны с наименьшими затратами. ЛДПР считает, что нужно распространить эту льготу и на членов семей участников СВО - родители, супруги и дети наших защитников также заслужили такой поддержки. Ведь это очень тяжелая "работа" - ждать возвращение близкого человека с фронта. Поэтому ЛДПР предлагает не включать в налоговую базу туристического налога стоимость проживания на отдыхе родных и близких наших воинов", - заключил он. Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в этом году составят 1%, с последующим ростом до 3% в 2027 году от налоговой базы. Минимальная сумма - 100 рублей в сутки. Его плательщиками признаны организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию.

https://ria.ru/20250722/gosduma-2030659456.html

https://ria.ru/20250722/zakon-2030617165.html

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общество, россия, украина, донецкая народная республика, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф