https://ria.ru/20250727/gore-2031765514.html

СМИ назвали чувство, которое может привести к преждевременной смерти

СМИ назвали чувство, которое может привести к преждевременной смерти - РИА Новости, 27.07.2025

СМИ назвали чувство, которое может привести к преждевременной смерти

Исследование показало, что крайне сильное горе может привести к преждевременной смерти, пишет издании Daily Mail. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T16:52:00+03:00

2025-07-27T16:52:00+03:00

2025-07-27T16:52:00+03:00

общество

чувства

здоровье

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Исследование показало, что крайне сильное горе может привести к преждевременной смерти, пишет издании Daily Mail. "В ходе исследования изучалась связь между смертностью и интенсивностью горя", — говорится в материале.Отмечается, что у людей, потерявших близкого человека и переживших сильнейшее горе, риск преждевременной смерти в течение следующих десяти лет был в два раза выше, чем у тех, кто не так остро переносил утрату.Уточняется, что ученые пока не нашли этому точного объяснения. Это может быть связано с тем, что глубинное чувство скорби способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с психическим здоровьем.

https://ria.ru/20250702/vrach-2026641734.html

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2025

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общество, чувства, здоровье, здоровье - общество