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СМИ назвали чувство, которое может привести к преждевременной смерти - РИА Новости, 27.07.2025
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16:52 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/gore-2031765514.html
СМИ назвали чувство, которое может привести к преждевременной смерти
СМИ назвали чувство, которое может привести к преждевременной смерти - РИА Новости, 27.07.2025
СМИ назвали чувство, которое может привести к преждевременной смерти
Исследование показало, что крайне сильное горе может привести к преждевременной смерти, пишет издании Daily Mail. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:52:00+03:00
2025-07-27T16:52:00+03:00
общество
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Исследование показало, что крайне сильное горе может привести к преждевременной смерти, пишет издании Daily Mail. "В ходе исследования изучалась связь между смертностью и интенсивностью горя", — говорится в материале.Отмечается, что у людей, потерявших близкого человека и переживших сильнейшее горе, риск преждевременной смерти в течение следующих десяти лет был в два раза выше, чем у тех, кто не так остро переносил утрату.Уточняется, что ученые пока не нашли этому точного объяснения. Это может быть связано с тем, что глубинное чувство скорби способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с психическим здоровьем.
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Общество, чувства, Здоровье, Здоровье - Общество
СМИ назвали чувство, которое может привести к преждевременной смерти

Daily Mail: сильное горе может привести к преждевременной смерти

© Depositphotos.com / JaykaylПечальная девушка
Печальная девушка - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Depositphotos.com / Jaykayl
Печальная девушка. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Исследование показало, что крайне сильное горе может привести к преждевременной смерти, пишет издании Daily Mail.
"В ходе исследования изучалась связь между смертностью и интенсивностью горя", — говорится в материале.
Отмечается, что у людей, потерявших близкого человека и переживших сильнейшее горе, риск преждевременной смерти в течение следующих десяти лет был в два раза выше, чем у тех, кто не так остро переносил утрату.
Уточняется, что ученые пока не нашли этому точного объяснения. Это может быть связано с тем, что глубинное чувство скорби способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с психическим здоровьем.
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