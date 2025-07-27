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ГИТИС открыл свой первый Дальневосточный филиал - РИА Новости, 27.07.2025
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15:36 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/gitis-2031751673.html
ГИТИС открыл свой первый Дальневосточный филиал
ГИТИС открыл свой первый Дальневосточный филиал - РИА Новости, 27.07.2025
ГИТИС открыл свой первый Дальневосточный филиал
Дальневосточный филиал ГИТИСа открылся в Благовещенске в воскресенье, сообщили в пресс-службе вуза. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:36:00+03:00
2025-07-27T15:36:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Москва. Дальневосточный филиал ГИТИСа открылся в Благовещенске в воскресенье, сообщили в пресс-службе вуза. &quot;ГИТИС открыл свой первый Дальневосточный филиал по поручению президента (России Владимира Путина - ред.), 27 июля состоялось открытие нового центра творческого образования и культурной жизни Амурской области&quot;, - говорится в сообщении в Telegram-канале вуза.В вузе отметили, что это решение станет важным этапом в развитии культурного пространства региона и продолжит программу создания творческих кластеров на Дальнем Востоке. Филиал ГИТИСа разместился в здании Дома народного творчества, где ведущие педагоги ГИТИСа будут готовить новое поколение актёров, продюсеров, звукорежиссёров и художников-технологов, добавили в пресс-службе. В 2025 году состоялся набор на две образовательные программы: "Продюсер исполнительских искусств" (мастерская Сергея Горошкова) и "Звукорежиссура" (мастерская Станислава Шевцова). К открытию также приурочены две выставки: на фотовыставке "ГИТИС глазами студентов" представлены работы финалистов и победителей конкурса "Мой ГИТИС", проводимого студенческим советом ГИТИСа, а выставка "За кулисами искусства" посвящена творческой жизни студентов-постановщиков и технологов, художников по гриму и костюму. Открытие филиала прошло под знаком международного сотрудничества, напомнили в ГИТИСе, 26 июля в Китае на церемонии официального открытия пятнадцатого Международного фестиваля "Российско-китайская ярмарка культуры и искусства" состоялась презентация открытия Дальневосточного филиала.
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Москва, Благовещенск, Россия, Владимир Путин, ГИТИС
ГИТИС открыл свой первый Дальневосточный филиал

Дальневосточный филиал ГИТИСа открылся в Благовещенске

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУчебный театр ГИТИСа
Учебный театр ГИТИСа - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Учебный театр ГИТИСа. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Москва. Дальневосточный филиал ГИТИСа открылся в Благовещенске в воскресенье, сообщили в пресс-службе вуза.
«

"ГИТИС открыл свой первый Дальневосточный филиал по поручению президента (России Владимира Путина - ред.), 27 июля состоялось открытие нового центра творческого образования и культурной жизни Амурской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале вуза.

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В вузе отметили, что это решение станет важным этапом в развитии культурного пространства региона и продолжит программу создания творческих кластеров на Дальнем Востоке.
Филиал ГИТИСа разместился в здании Дома народного творчества, где ведущие педагоги ГИТИСа будут готовить новое поколение актёров, продюсеров, звукорежиссёров и художников-технологов, добавили в пресс-службе.
В 2025 году состоялся набор на две образовательные программы: "Продюсер исполнительских искусств" (мастерская Сергея Горошкова) и "Звукорежиссура" (мастерская Станислава Шевцова).
К открытию также приурочены две выставки: на фотовыставке "ГИТИС глазами студентов" представлены работы финалистов и победителей конкурса "Мой ГИТИС", проводимого студенческим советом ГИТИСа, а выставка "За кулисами искусства" посвящена творческой жизни студентов-постановщиков и технологов, художников по гриму и костюму.
Открытие филиала прошло под знаком международного сотрудничества, напомнили в ГИТИСе, 26 июля в Китае на церемонии официального открытия пятнадцатого Международного фестиваля "Российско-китайская ярмарка культуры и искусства" состоялась презентация открытия Дальневосточного филиала.
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29 мая, 11:05
 
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