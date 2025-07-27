https://ria.ru/20250727/germanija-2031808942.html

В Германии три человека погибли при сходе с рельсов поезда

В Германии три человека погибли при сходе с рельсов поезда - РИА Новости, 27.07.2025

В Германии три человека погибли при сходе с рельсов поезда

Три человека погибли в результате схода с рельсов пассажирского поезда в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, сообщает издание Spiegel со ссылкой на... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T23:09:00+03:00

2025-07-27T23:09:00+03:00

2025-07-27T23:09:00+03:00

в мире

баден-вюртемберг

германия

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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Три человека погибли в результате схода с рельсов пассажирского поезда в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, сообщает издание Spiegel со ссылкой на правоохранителей. "В результате железнодорожной аварии на юго-востоке Баден-Вюртемберга погибли три человека", - пишет газета, цитируя представителя полиции на месте происшествия. Ранее сообщалось, что близ города Ридлингена в Баден-Вюртемберге сошел с рельсов региональный экспресс, следующий из Зигмарингена в Ульм. В момент аварии в поезде находились около 100 человек. Незадолго до этого в регионе была сильная непогода, на кадрах с места аварии видны поваленные деревья и несколько сошедших с рельсов вагонов, один из которых упал набок.

https://ria.ru/20240924/germaniya-1974421682.html

баден-вюртемберг

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, баден-вюртемберг, германия