https://ria.ru/20250727/germanija-2031808942.html
В Германии три человека погибли при сходе с рельсов поезда
В Германии три человека погибли при сходе с рельсов поезда - РИА Новости, 27.07.2025
В Германии три человека погибли при сходе с рельсов поезда
Три человека погибли в результате схода с рельсов пассажирского поезда в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, сообщает издание Spiegel со ссылкой на... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T23:09:00+03:00
2025-07-27T23:09:00+03:00
2025-07-27T23:09:00+03:00
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баден-вюртемберг
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Три человека погибли в результате схода с рельсов пассажирского поезда в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, сообщает издание Spiegel со ссылкой на правоохранителей. "В результате железнодорожной аварии на юго-востоке Баден-Вюртемберга погибли три человека", - пишет газета, цитируя представителя полиции на месте происшествия. Ранее сообщалось, что близ города Ридлингена в Баден-Вюртемберге сошел с рельсов региональный экспресс, следующий из Зигмарингена в Ульм. В момент аварии в поезде находились около 100 человек. Незадолго до этого в регионе была сильная непогода, на кадрах с места аварии видны поваленные деревья и несколько сошедших с рельсов вагонов, один из которых упал набок.
https://ria.ru/20240924/germaniya-1974421682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, баден-вюртемберг, германия
В мире, Баден-Вюртемберг, Германия
В Германии три человека погибли при сходе с рельсов поезда
Spiegel: три человека погибли при сходе с рельсов поезда в Баден-Вюртемберге