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В Германии несколько человек погибли при сходе поезда с рельсов - РИА Новости, 27.07.2025
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22:34 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/germanija-2031804896.html
В Германии несколько человек погибли при сходе поезда с рельсов
В Германии несколько человек погибли при сходе поезда с рельсов - РИА Новости, 27.07.2025
В Германии несколько человек погибли при сходе поезда с рельсов
Несколько человек погибли при сходе с рельсов пассажирского состава в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, передает агентство DPA со ссылкой на... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T22:34:00+03:00
2025-07-27T22:34:00+03:00
в мире
баден-вюртемберг
германия
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Несколько человек погибли при сходе с рельсов пассажирского состава в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, передает агентство DPA со ссылкой на правоохранителей. Авария произошла в воскресенье вечером близ города Ридлингена. При сходе с рельсов регионального экспресса, следующего из Зигмарингена в Ульм, несколько человек погибли, минимум трое пассажиров пострадали. В момент аварии в поезде находились около 100 человек. Причины произошедшего не называются, однако незадолго до этого в регионе была сильная непогода. На месте задействованы сотрудники пожарной и спасательной службы. На кадрах с места аварии видны поваленные деревья и несколько сошедших с рельсов вагонов, один из которых упал набок.
https://ria.ru/20240924/germaniya-1974421682.html
баден-вюртемберг
германия
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в мире, баден-вюртемберг, германия
В мире, Баден-Вюртемберг, Германия
В Германии несколько человек погибли при сходе поезда с рельсов

DPA: несколько человек погибли при сходе с рельсов поезда на юго-западе Германии

© Fotolia / Parallel_dreamЖелезнодорожная станция в Германии
Железнодорожная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Fotolia / Parallel_dream
Железнодорожная станция в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Несколько человек погибли при сходе с рельсов пассажирского состава в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, передает агентство DPA со ссылкой на правоохранителей.
Авария произошла в воскресенье вечером близ города Ридлингена. При сходе с рельсов регионального экспресса, следующего из Зигмарингена в Ульм, несколько человек погибли, минимум трое пассажиров пострадали. В момент аварии в поезде находились около 100 человек.
Причины произошедшего не называются, однако незадолго до этого в регионе была сильная непогода. На месте задействованы сотрудники пожарной и спасательной службы. На кадрах с места аварии видны поваленные деревья и несколько сошедших с рельсов вагонов, один из которых упал набок.
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