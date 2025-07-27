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В Германии несколько человек погибли при сходе поезда с рельсов
В Германии несколько человек погибли при сходе поезда с рельсов - РИА Новости, 27.07.2025
В Германии несколько человек погибли при сходе поезда с рельсов
Несколько человек погибли при сходе с рельсов пассажирского состава в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, передает агентство DPA со ссылкой на... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T22:34:00+03:00
2025-07-27T22:34:00+03:00
2025-07-27T22:34:00+03:00
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баден-вюртемберг
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Несколько человек погибли при сходе с рельсов пассажирского состава в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, передает агентство DPA со ссылкой на правоохранителей. Авария произошла в воскресенье вечером близ города Ридлингена. При сходе с рельсов регионального экспресса, следующего из Зигмарингена в Ульм, несколько человек погибли, минимум трое пассажиров пострадали. В момент аварии в поезде находились около 100 человек. Причины произошедшего не называются, однако незадолго до этого в регионе была сильная непогода. На месте задействованы сотрудники пожарной и спасательной службы. На кадрах с места аварии видны поваленные деревья и несколько сошедших с рельсов вагонов, один из которых упал набок.
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баден-вюртемберг
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, баден-вюртемберг, германия
В мире, Баден-Вюртемберг, Германия
В Германии несколько человек погибли при сходе поезда с рельсов
DPA: несколько человек погибли при сходе с рельсов поезда на юго-западе Германии
БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Несколько человек погибли при сходе с рельсов пассажирского состава в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, передает агентство DPA со ссылкой на правоохранителей.
Авария произошла в воскресенье вечером близ города Ридлингена. При сходе с рельсов регионального экспресса, следующего из Зигмарингена в Ульм, несколько человек погибли, минимум трое пассажиров пострадали. В момент аварии в поезде находились около 100 человек.
Причины произошедшего не называются, однако незадолго до этого в регионе была сильная непогода. На месте задействованы сотрудники пожарной и спасательной службы. На кадрах с места аварии видны поваленные деревья и несколько сошедших с рельсов вагонов, один из которых упал набок.