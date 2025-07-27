https://ria.ru/20250727/gagauziya-2031772427.html

Парламент Гагаузии призвал восстановить апелляционную палату в Комрате

Парламент Гагаузии призвал восстановить апелляционную палату в Комрате - РИА Новости, 27.07.2025

Парламент Гагаузии призвал восстановить апелляционную палату в Комрате

Народное собрание (парламент) Гагаузской автономии направило обращение к центральным властям в Молдавии с призывом восстановить апелляционную палату в... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T17:40:00+03:00

2025-07-27T17:40:00+03:00

2025-07-27T17:40:00+03:00

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КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Гагаузской автономии направило обращение к центральным властям в Молдавии с призывом восстановить апелляционную палату в административном центре региона - городе Комрате, сообщает пресс-служба гагаузского парламента. Парламент Молдавии Майя Санду 13 июня 2024 года утвердила новую судебную карту, в результате которой апелляционная палата в Комрате была упразднена. Её функции переданы апелляционной палате "Юг". До сих пор Народное собрание Гагаузии (НСГ) не получило ответа на требование отменить это решение. "По инициативе депутатов, озвученной на заседании 11 июля 2025 года, и после согласования текста членами президиума направлено официальное обращение в адрес председателя парламента и президента Республики Молдова. В обращении подчеркивается, что ликвидация апелляционной палаты Комрат нарушает положения Закона "Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)" и подрывает гарантии автономии, предусмотренные Конституцией Республики Молдова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НСГ. Поясняется, что НСГ настаивает на необходимости срочного восстановления данной инстанции как ключевого элемента избирательного процесса в регионе. По мнению депутатов, отсутствие этой инстанции делает невозможным проведение выборов в автономии, а также рассмотрение жалоб, возникающих в ходе выборов, и утверждение их итогов. Конституционный суд Молдавии 14 апреля удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, парламент Гагаузии исключен из процесса формирования прокуратуры региона. Народное собрание Гагаузии обращалось к Евросоюзу, ОБСЕ и Венецианской комиссии с призывом обратить внимание на системные нарушения прав гагаузского народа со стороны официального Кишинева, отметив, что "начиная с 2021 года власти инициировали экономическое, организационное и правовое блокирование принятия решений в пределах полномочий автономии, а институты власти фактически выведены из правового поля Гагаузии". Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В 1994 году был принят закон, устанавливающий её особый правовой статус. В последние два года в отношении главы автономии Евгении Гуцул инициированы уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Адвокаты оспорили это решение, однако Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение суда первой инстанции. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250726/moldaviya-2031603579.html

https://ria.ru/20250726/moldaviya-2031614076.html

https://ria.ru/20250727/moldavija-2031745686.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, обсе, венецианская комиссия, sputnik молдова