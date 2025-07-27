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Воспитанник детского лагеря "Ахмат" ушел на фронт, сообщил Алаудинов - РИА Новости, 27.07.2025
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14:57 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/front-2031744658.html
Воспитанник детского лагеря "Ахмат" ушел на фронт, сообщил Алаудинов
Воспитанник детского лагеря "Ахмат" ушел на фронт, сообщил Алаудинов - РИА Новости, 27.07.2025
Воспитанник детского лагеря "Ахмат" ушел на фронт, сообщил Алаудинов
Воспитанник детского лагеря "Академия дружбы народов "Ахмат", достигнув совершеннолетия, ушел на фронт в зону специальной военной операции, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T14:57:00+03:00
2025-07-27T14:57:00+03:00
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ЛУГАНСК, 27 июл – РИА Новости. Воспитанник детского лагеря "Академия дружбы народов "Ахмат", достигнув совершеннолетия, ушел на фронт в зону специальной военной операции, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "Главная задача этого лагеря - это воспитать патриотов России, которые будут понимать, что наша сила в единстве. Приезжают сюда абсолютно посторонние друг для другу, здесь они настолько единятся, что они разъезжаются со слезами на глазах", - рассказал Алаудинов. Командир "Ахмата" сообщил, что в данном патриотическом лагере отдыхают дети из разных регионов России, в том числе из Белгородской и Курской областей, Чечни, ЛНР, ДНР, Московской области. "Задача, чтобы эти дети дружили и наоборот никогда не воевали между собой. Нам без разницы, если к нам захотят приехать дети с Украины сюда, мы также их примем. Мы не делим детей на врагов, не врагов - у нас все дети одинаковые", - пояснил агентству комендант лагеря с позывным "Барнаул". Алаудинов подчеркнул, что в данном патриотическом лагере детей учат постоять за себя, различным навыкам выживания, тактической медицине. "Из ребят, которые к нам заезжали в прошлом году, один уже, став совершеннолетним, ушел на СВО, один из наших ребят, которые были в лагере, ушел срочником и служит, двое ребят в прошлом году были участниками самого лагеря, а теперь они уже стали вожатыми. Мы вложили в ребят этот дух защитника Отечества", - дополнил Алаудинов.
https://ria.ru/20250726/bpla-2031605809.html
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общество, россия, курская область, луганская народная республика, апти алаудинов
Общество, Россия, Курская область, Луганская Народная Республика, Апти Алаудинов
Воспитанник детского лагеря "Ахмат" ушел на фронт, сообщил Алаудинов

Алаудинов: воспитанник детского лагеря "Ахмат" ушел на фронт в зону СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Апти Алаудинов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 июл – РИА Новости. Воспитанник детского лагеря "Академия дружбы народов "Ахмат", достигнув совершеннолетия, ушел на фронт в зону специальной военной операции, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"Главная задача этого лагеря - это воспитать патриотов России, которые будут понимать, что наша сила в единстве. Приезжают сюда абсолютно посторонние друг для другу, здесь они настолько единятся, что они разъезжаются со слезами на глазах", - рассказал Алаудинов.
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Командир "Ахмата" сообщил, что в данном патриотическом лагере отдыхают дети из разных регионов России, в том числе из Белгородской и Курской областей, Чечни, ЛНР, ДНР, Московской области.
"Задача, чтобы эти дети дружили и наоборот никогда не воевали между собой. Нам без разницы, если к нам захотят приехать дети с Украины сюда, мы также их примем. Мы не делим детей на врагов, не врагов - у нас все дети одинаковые", - пояснил агентству комендант лагеря с позывным "Барнаул".
Алаудинов подчеркнул, что в данном патриотическом лагере детей учат постоять за себя, различным навыкам выживания, тактической медицине.
"Из ребят, которые к нам заезжали в прошлом году, один уже, став совершеннолетним, ушел на СВО, один из наших ребят, которые были в лагере, ушел срочником и служит, двое ребят в прошлом году были участниками самого лагеря, а теперь они уже стали вожатыми. Мы вложили в ребят этот дух защитника Отечества", - дополнил Алаудинов.
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ОбществоРоссияКурская областьЛуганская Народная РеспубликаАпти Алаудинов
 
 
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