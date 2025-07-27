https://ria.ru/20250727/fregat-2031765912.html
Путин посетил фрегат "Адмирал Григорович"
Путин посетил фрегат "Адмирал Григорович" - РИА Новости, 27.07.2025
Путин посетил фрегат "Адмирал Григорович"
Президент России Владимир Путин в воскресенье, в День Военно-Морского флота посетил фрегат "Адмирал Григорович", который в воскресенье участвовал в отражении... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:53:00+03:00
2025-07-27T16:53:00+03:00
2025-07-27T18:57:00+03:00
безопасность
владимир путин
адмирал григорович (фрегат)
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КРОНШТАДТ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье, в День Военно-Морского флота посетил фрегат "Адмирал Григорович", который в воскресенье участвовал в отражении атак БПЛА на Ленинградскую область.Глава государства в воскресенье, в День Военно-Морского флота, находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе.Рапнее во время визита в Главное Адмиралтейство президент поздравил личный состав ВМФ с праздником, а также по видеосвязи ознакомился с проведением оперативного учения "Июльский шторм". Далее глава государства посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и пообщался с жителями Северной столицы.
https://ria.ru/20250727/vmf-2031740206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, адмирал григорович (фрегат)
Безопасность, Владимир Путин, Адмирал Григорович (фрегат)
Путин посетил фрегат "Адмирал Григорович"
Путин в День ВМФ посетил фрегат "Адмирал Григорович"
КРОНШТАДТ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье, в День Военно-Морского флота посетил фрегат "Адмирал Григорович", который в воскресенье участвовал в отражении атак БПЛА на Ленинградскую область.
Глава государства в воскресенье, в День Военно-Морского флота, находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе.
Рапнее во время визита в Главное Адмиралтейство президент поздравил личный состав ВМФ с праздником, а также по видеосвязи ознакомился с проведением оперативного учения "Июльский шторм". Далее глава государства посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и пообщался с жителями Северной столицы.