https://ria.ru/20250727/fregat-2031765912.html

Путин посетил фрегат "Адмирал Григорович"

Путин посетил фрегат "Адмирал Григорович" - РИА Новости, 27.07.2025

Путин посетил фрегат "Адмирал Григорович"

Президент России Владимир Путин в воскресенье, в День Военно-Морского флота посетил фрегат "Адмирал Григорович", который в воскресенье участвовал в отражении... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T16:53:00+03:00

2025-07-27T16:53:00+03:00

2025-07-27T18:57:00+03:00

безопасность

владимир путин

адмирал григорович (фрегат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031782188_0:171:3030:1875_1920x0_80_0_0_fa10b894685c0eeedbe02ad04e52dc7d.jpg

КРОНШТАДТ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье, в День Военно-Морского флота посетил фрегат "Адмирал Григорович", который в воскресенье участвовал в отражении атак БПЛА на Ленинградскую область.Глава государства в воскресенье, в День Военно-Морского флота, находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе.Рапнее во время визита в Главное Адмиралтейство президент поздравил личный состав ВМФ с праздником, а также по видеосвязи ознакомился с проведением оперативного учения "Июльский шторм". Далее глава государства посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и пообщался с жителями Северной столицы.

https://ria.ru/20250727/vmf-2031740206.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, владимир путин, адмирал григорович (фрегат)