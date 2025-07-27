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В Белгородской области при атаке FPV-дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 27.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:04 27.07.2025 (обновлено: 22:05 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/fpv-dron-2031802915.html
В Белгородской области при атаке FPV-дрона пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке FPV-дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 27.07.2025
В Белгородской области при атаке FPV-дрона пострадал мужчина
Мужчина получил ранение в результате удара FPV-дрона ВСУ в селе Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T22:04:00+03:00
2025-07-27T22:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате удара FPV-дрона ВСУ в селе Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. &quot;В селе Ясные Зори Белгородского района в результате удара FPV-дрона ВСУ по автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы и грудной клетки&quot;, - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что транспортное средство повреждено.
https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html
белгородский район
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происшествия, белгородский район, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке FPV-дрона пострадал мужчина

Гладков: мужчина ранен при ударе FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области

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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате удара FPV-дрона ВСУ в селе Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«

"В селе Ясные Зори Белгородского района в результате удара FPV-дрона ВСУ по автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы и грудной клетки", - написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что транспортное средство повреждено.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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