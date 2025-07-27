https://ria.ru/20250727/fpv-dron-2031802915.html

В Белгородской области при атаке FPV-дрона пострадал мужчина

В Белгородской области при атаке FPV-дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 27.07.2025

В Белгородской области при атаке FPV-дрона пострадал мужчина

Мужчина получил ранение в результате удара FPV-дрона ВСУ в селе Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T22:04:00+03:00

2025-07-27T22:04:00+03:00

2025-07-27T22:05:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате удара FPV-дрона ВСУ в селе Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Ясные Зори Белгородского района в результате удара FPV-дрона ВСУ по автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы и грудной клетки", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что транспортное средство повреждено.

https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html

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Наталья Макарова

происшествия, белгородский район, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины