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В Белгородской области при атаке FPV-дрона пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке FPV-дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 27.07.2025
В Белгородской области при атаке FPV-дрона пострадал мужчина
Мужчина получил ранение в результате удара FPV-дрона ВСУ в селе Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T22:04:00+03:00
2025-07-27T22:04:00+03:00
2025-07-27T22:05:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате удара FPV-дрона ВСУ в селе Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Ясные Зори Белгородского района в результате удара FPV-дрона ВСУ по автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы и грудной клетки", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что транспортное средство повреждено.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Белгородской области при атаке FPV-дрона пострадал мужчина
Гладков: мужчина ранен при ударе FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области