"Флотилия свободы" обвинила Израиль в захвате судна с гумпомощью Газе
"Флотилия свободы": израильские военные похитили волонтеров с судна Handala
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Международная инициатива по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа "Флотилия свободы" утверждает, что ее судно Handala ("Хандала") с гуманитарной помощью было перехвачено израильскими военными силами, а находившиеся на нем волонтеры похищены.
Тринадцатого июля "Флотилия свободы" сообщила об отправке новой миссии в сторону сектора Газа - судно "Хандала" отплыло из Сицилии. По данным СМИ, на нем находятся около 15 активистов, которые хотят доставить в Газу медицинские принадлежности, продовольствие и детские вещи.
"Экипаж "Хандалы" был похищен израильскими силами... "Хандала" была перехвачена ... израильскими оккупационными силами ... когда находилась в международных водах", - говорится в публикациях в Telegram-канале организации.
В июне парусное судно "Мадлен", на котором находилась экоактивистка Грета Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыл к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в полуэксклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса. В числе пассажиров судна "Мадлен", которое двигалось в сторону сектора Газа, также была французский евродепутат Рима Хассан. Позднее активистов депортировали в свои страны.
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