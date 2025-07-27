https://ria.ru/20250727/flot-2031718187.html
В ОСК оценили проект РИА Новости "История русского флота"
В ОСК оценили проект РИА Новости "История русского флота" - РИА Новости, 27.07.2025
В ОСК оценили проект РИА Новости "История русского флота"
Проект агентства РИА Новости "История русского флота" является важным вкладом в сохранение культурного и исторического наследия России, заявил директор... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T11:58:00+03:00
2025-07-27T11:58:00+03:00
2025-07-27T16:14:00+03:00
россия
петр i
объединенная судостроительная корпорация
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Проект агентства РИА Новости "История русского флота" является важным вкладом в сохранение культурного и исторического наследия России, заявил директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти и связей с общественностью Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Игорь Лаптев. "Флот был и остается основой морской мощи нашей страны, ее гордостью и славой. Среди выдающихся достижений военных моряков не только триумфальные победы в морских сражениях, но и подвиги первооткрывателей новых земель, значительный вклад в развитие науки и техники. Подкаст "История русского флота" — уникальная инициатива, направленная на популяризацию богатого морского достояния нашей страны. Уверен, данный проект станет важным вкладом в сохранение культурного и исторического наследия России", — сказал он по случаю Дня ВМФ. Лаптев напомнил, что проект РИА Новости "История русского флота" посвящен становлению и развитию отечественного судостроения и обретению Россией морской мощи: поморские традиции судоходства и создание флота Петром I, 1-я Камчатская и Амурская экспедиции, последнее сражение эпохи парусных судов и первое противостояние подводных лодок. Подкаст доступен на всех площадках, а на сайте РИА Новости можно ознакомиться с инфографикой, интервью и статьями.
https://ria.ru/20250727/vmf-2031700773.html
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россия, петр i, объединенная судостроительная корпорация
Россия, Петр I, Объединенная судостроительная корпорация
В ОСК оценили проект РИА Новости "История русского флота"
Лаптев: проект РИА Новости "История русского флота" является важной инициативой