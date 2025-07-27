https://ria.ru/20250727/flot-2031700297.html

Губернатор Севастополя поздравил моряков с Днем ВМФ

Губернатор Севастополя поздравил моряков с Днем ВМФ - РИА Новости, 27.07.2025

Губернатор Севастополя поздравил моряков с Днем ВМФ

Губернатор Севастополя Михаила Развожаев поздравил моряков с днём военно-морского флота России, отметив роль военнослужащих Черноморского флота и 810-й бригады... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T09:17:00+03:00

2025-07-27T09:17:00+03:00

2025-07-27T09:17:00+03:00

безопасность

россия

севастополь

курская область

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаила Развожаев поздравил моряков с днём военно-морского флота России, отметив роль военнослужащих Черноморского флота и 810-й бригады морской пехоты в СВО. День Военно-морского флота отмечается в России в воскресенье, 27 июля. "Особые слова благодарности — воинам нашей прославленной 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты. О ваших победах на фронтах специальной военной операции слагают легенды. Слова президента Владимира Владимировича Путина о ваших подвигах в Курской области: "Просто героические ребята и сражаются героически" — лучшее тому подтверждение", - написал губернатор в Telegram-канале. Он отметил, что праздник для Севастополя, где базируется Черноморский флот, особенный. "Город-Герой и Черноморский флот — неразделимы! Наш город был основан как база флота, и сам он стал символом морской славы России. Черноморский флот! Сегодня, как и всегда, вы защищаете нашу Родину. Ваша боевая готовность, ваше мастерство и мужество — гарантия безопасности и стабильности России", - написал он. Развожаев поздравил военнослужащих, ветеранов флота, всех, кто связал свою жизнь с морем и флотом.

https://ria.ru/20250727/putin-2031675935.html

https://ria.ru/20250725/den_vmf-1959233813.html

россия

севастополь

курская область

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безопасность, россия, севастополь, курская область, михаил развожаев