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Губернатор Севастополя поздравил моряков с Днем ВМФ - РИА Новости, 27.07.2025
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09:17 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/flot-2031700297.html
Губернатор Севастополя поздравил моряков с Днем ВМФ
Губернатор Севастополя поздравил моряков с Днем ВМФ - РИА Новости, 27.07.2025
Губернатор Севастополя поздравил моряков с Днем ВМФ
Губернатор Севастополя Михаила Развожаев поздравил моряков с днём военно-морского флота России, отметив роль военнослужащих Черноморского флота и 810-й бригады... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:17:00+03:00
2025-07-27T09:17:00+03:00
безопасность
россия
севастополь
курская область
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаила Развожаев поздравил моряков с днём военно-морского флота России, отметив роль военнослужащих Черноморского флота и 810-й бригады морской пехоты в СВО. День Военно-морского флота отмечается в России в воскресенье, 27 июля. "Особые слова благодарности — воинам нашей прославленной 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты. О ваших победах на фронтах специальной военной операции слагают легенды. Слова президента Владимира Владимировича Путина о ваших подвигах в Курской области: "Просто героические ребята и сражаются героически" — лучшее тому подтверждение", - написал губернатор в Telegram-канале. Он отметил, что праздник для Севастополя, где базируется Черноморский флот, особенный. "Город-Герой и Черноморский флот — неразделимы! Наш город был основан как база флота, и сам он стал символом морской славы России. Черноморский флот! Сегодня, как и всегда, вы защищаете нашу Родину. Ваша боевая готовность, ваше мастерство и мужество — гарантия безопасности и стабильности России", - написал он. Развожаев поздравил военнослужащих, ветеранов флота, всех, кто связал свою жизнь с морем и флотом.
https://ria.ru/20250727/putin-2031675935.html
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безопасность, россия, севастополь, курская область, михаил развожаев
Безопасность, Россия, Севастополь, Курская область, Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя поздравил моряков с Днем ВМФ

Губернатор Севастополя Развожаев отметил роль моряков Черноморского флота в СВО

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота России в бухте Севастополя
Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаила Развожаев поздравил моряков с днём военно-морского флота России, отметив роль военнослужащих Черноморского флота и 810-й бригады морской пехоты в СВО.
День Военно-морского флота отмечается в России в воскресенье, 27 июля.
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"Особые слова благодарности — воинам нашей прославленной 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты. О ваших победах на фронтах специальной военной операции слагают легенды. Слова президента Владимира Владимировича Путина о ваших подвигах в Курской области: "Просто героические ребята и сражаются героически" — лучшее тому подтверждение", - написал губернатор в Telegram-канале.
Он отметил, что праздник для Севастополя, где базируется Черноморский флот, особенный.
"Город-Герой и Черноморский флот — неразделимы! Наш город был основан как база флота, и сам он стал символом морской славы России. Черноморский флот! Сегодня, как и всегда, вы защищаете нашу Родину. Ваша боевая готовность, ваше мастерство и мужество — гарантия безопасности и стабильности России", - написал он.
Развожаев поздравил военнослужащих, ветеранов флота, всех, кто связал свою жизнь с морем и флотом.
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25 июля, 12:20
 
БезопасностьРоссияСевастопольКурская областьМихаил Развожаев
 
 
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