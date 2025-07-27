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СМИ рассказали о фиаско Зеленского на этой неделе - РИА Новости, 27.07.2025
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08:53 27.07.2025 (обновлено: 16:43 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/fiasko-2031698329.html
СМИ рассказали о фиаско Зеленского на этой неделе
СМИ рассказали о фиаско Зеленского на этой неделе - РИА Новости, 27.07.2025
СМИ рассказали о фиаско Зеленского на этой неделе
Сокращение финансовой помощи Евросоюза стало неудачей для Владимира Зеленского из-за его действий против антикоррупционных агентств, пишет The New York Times. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T08:53:00+03:00
2025-07-27T16:43:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
еврокомиссия
служба безопасности украины
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сокращение финансовой помощи Евросоюза стало неудачей для Владимира Зеленского из-за его действий против антикоррупционных агентств, пишет The New York Times.&quot;Сам Зеленский публично не прокомментировал сокращение помощи, что в любом случае стало неудачей для украинского политика&quot;, — говорится в публикации.Обозреватель напомнил, что Зеленский зависит от европейской финансовой поддержки, особенно на фоне отсутствия американской.Зеленский против антикоррупционных ведомств
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031698043.html
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украина
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, еврокомиссия, служба безопасности украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, Служба безопасности Украины
СМИ рассказали о фиаско Зеленского на этой неделе

NYT: сокращение помощи ЕС стало неудачей для Зеленского

© Getty Images / Anadolu/Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сокращение финансовой помощи Евросоюза стало неудачей для Владимира Зеленского из-за его действий против антикоррупционных агентств, пишет The New York Times.
«

"Сам Зеленский публично не прокомментировал сокращение помощи, что в любом случае стало неудачей для украинского политика", — говорится в публикации.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
"Приехал в футболке". В США высмеяли Зеленского после протестов на Украине
08:51
Обозреватель напомнил, что Зеленский зависит от европейской финансовой поддержки, особенно на фоне отсутствия американской.

Зеленский против антикоррупционных ведомств

  • Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП.
  • Владимир Зеленский сразу же подписал документ.
  • До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
  • Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
  • Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
  • В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
  • Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
  • Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
  • В четверг Зеленский внес новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЕврокомиссияСлужба безопасности Украины
 
 
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