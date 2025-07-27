СМИ рассказали о фиаско Зеленского на этой неделе
NYT: сокращение помощи ЕС стало неудачей для Зеленского
© Getty Images / Anadolu/Danylo AntoniukВладимир Зеленский
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сокращение финансовой помощи Евросоюза стало неудачей для Владимира Зеленского из-за его действий против антикоррупционных агентств, пишет The New York Times.
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"Сам Зеленский публично не прокомментировал сокращение помощи, что в любом случае стало неудачей для украинского политика", — говорится в публикации.
Обозреватель напомнил, что Зеленский зависит от европейской финансовой поддержки, особенно на фоне отсутствия американской.
Зеленский против антикоррупционных ведомств
- Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП.
- Владимир Зеленский сразу же подписал документ.
- До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
- Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
- Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
- Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
- В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
- Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
- Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
- В четверг Зеленский внес новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.