https://ria.ru/20250727/fiasko-2031698329.html

СМИ рассказали о фиаско Зеленского на этой неделе

СМИ рассказали о фиаско Зеленского на этой неделе - РИА Новости, 27.07.2025

СМИ рассказали о фиаско Зеленского на этой неделе

Сокращение финансовой помощи Евросоюза стало неудачей для Владимира Зеленского из-за его действий против антикоррупционных агентств, пишет The New York Times. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T08:53:00+03:00

2025-07-27T08:53:00+03:00

2025-07-27T16:43:00+03:00

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украина

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национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

еврокомиссия

служба безопасности украины

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сокращение финансовой помощи Евросоюза стало неудачей для Владимира Зеленского из-за его действий против антикоррупционных агентств, пишет The New York Times."Сам Зеленский публично не прокомментировал сокращение помощи, что в любом случае стало неудачей для украинского политика", — говорится в публикации.Обозреватель напомнил, что Зеленский зависит от европейской финансовой поддержки, особенно на фоне отсутствия американской.Зеленский против антикоррупционных ведомств

https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031698043.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, еврокомиссия, служба безопасности украины