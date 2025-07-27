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В Краснодаре прошел фестиваль "Россия - Моя история. Херсонес" - РИА Новости, 27.07.2025
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17:36 27.07.2025 (обновлено: 17:47 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/festival-2031771888.html
В Краснодаре прошел фестиваль "Россия - Моя история. Херсонес"
В Краснодаре прошел фестиваль "Россия - Моя история. Херсонес" - РИА Новости, 27.07.2025
В Краснодаре прошел фестиваль "Россия - Моя история. Херсонес"
Интерактивные экскурсии с использованием искусственного интеллекта о роли Крыма в истории России провел исторический парк в рамках фестиваля "Россия - Моя... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:36:00+03:00
2025-07-27T17:47:00+03:00
общество
республика крым
херсонес
россия
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КРАСНОДАР, 27 июл - РИА Новости. Интерактивные экскурсии с использованием искусственного интеллекта о роли Крыма в истории России провел исторический парк в рамках фестиваля "Россия - Моя история. Херсонес" в Краснодаре, также состоялись лекции о христианстве и был показан сериал о крещении Руси, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятия фестиваля "Россия - Моя история. Херсонес", приуроченного ко Дню крещения Руси, проходят 26-27 июля в сети исторических парков по всей стране при поддержке Минпросвещения России. В краснодарском парке фестиваль открыли лекция "Святая Русь" с выходом в экспозицию парка "Рюриковичи" и детская викторина об истории христианства. Гостям рассказали главное об истории крещения Руси. Для посетителей фестиваля провели интерактивную экскурсию "Крым в истории России". Мультимедийные элементы в выставке созданы с помощью искусственного интеллекта, который "оживил" портреты русских правителей. "Личный опыт христианского мироощущения князь Владимир получил там, в Крыму. Поэтому мы решили данную экскурсию сегодня провести и рассказать людям о важности полуострова Крым и Херсонеса, в том числе как о факторах, влиявших на историю России", - рассказал РИА Новости замначальника отдела научно-просветительской и экскурсионной деятельности краснодарского исторического парка "Россия - моя история" Георгий Гриченко. По словам Гриченко, эту экспозицию открыли в краснодарском историческом парке в марте 2019 года ко дню воссоединения Крыма с Россией. После лекции в историческом парке состоялась беседа с иереем Вячеславом Куприенко, который представил гостям фестиваля старинные книги из фондов церковно-исторического кабинета Екатеринодарской духовной семинарии. Старейшей книгой из представленных, по словам Куприенко, оказался 350-летний "Пролог", напечатанный в правление царя Алексея Михайловича в 1675 году. Завершил фестиваль показ бенто-сериала о крещении Руси, его премьера состоялась в сети исторических парков "Россия - моя история" по всей стране. Сериал об истории древнего Херсонеса создали с использованием искусственного интеллекта на основе исторических и археологических данных. В пяти коротких сериях освещены события до и после крещения Руси: зарождение христианства в первой половине I века в Римской Империи, его расцвет в великой Византии, взаимоотношения с Русью, в том числе осада Херсонеса и крещение князя Владимира. Фестиваль "Россия - Моя история. Херсонес" приурочен к открытию Музея Христианства в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе. Это первое в мире музейное пространство, где искусственный интеллект стал не вспомогательным, а архитектурным и художественным ядром всей экспозиции. В его основе лежит авторский текст митрополита Симферопольского и Крымского Тихона "Крестный отец".
https://ria.ru/20250726/festival-2031617749.html
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республика крым
херсонес
россия
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общество, республика крым, херсонес, россия
Общество, Республика Крым, Херсонес, Россия
В Краснодаре прошел фестиваль "Россия - Моя история. Херсонес"

На фестивале в Краснодаре рассказали о роли Крыма в истории России

© РИА НовостиИнтерактивная экскурсия с использованием ИИ о роли Крыма в истории России в историческом парке в Краснодаре
Интерактивная экскурсия с использованием ИИ о роли Крыма в истории России в историческом парке в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости
Интерактивная экскурсия с использованием ИИ о роли Крыма в истории России в историческом парке в Краснодаре
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КРАСНОДАР, 27 июл - РИА Новости. Интерактивные экскурсии с использованием искусственного интеллекта о роли Крыма в истории России провел исторический парк в рамках фестиваля "Россия - Моя история. Херсонес" в Краснодаре, также состоялись лекции о христианстве и был показан сериал о крещении Руси, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятия фестиваля "Россия - Моя история. Херсонес", приуроченного ко Дню крещения Руси, проходят 26-27 июля в сети исторических парков по всей стране при поддержке Минпросвещения России.
Города России. Самара - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
В Самаре открылся фестиваль "Россия – Моя история. Херсонес"
Вчера, 14:59
В краснодарском парке фестиваль открыли лекция "Святая Русь" с выходом в экспозицию парка "Рюриковичи" и детская викторина об истории христианства. Гостям рассказали главное об истории крещения Руси.
Для посетителей фестиваля провели интерактивную экскурсию "Крым в истории России". Мультимедийные элементы в выставке созданы с помощью искусственного интеллекта, который "оживил" портреты русских правителей.
"Личный опыт христианского мироощущения князь Владимир получил там, в Крыму. Поэтому мы решили данную экскурсию сегодня провести и рассказать людям о важности полуострова Крым и Херсонеса, в том числе как о факторах, влиявших на историю России", - рассказал РИА Новости замначальника отдела научно-просветительской и экскурсионной деятельности краснодарского исторического парка "Россия - моя история" Георгий Гриченко.
По словам Гриченко, эту экспозицию открыли в краснодарском историческом парке в марте 2019 года ко дню воссоединения Крыма с Россией.
Посетитель на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В Калужской области открылся фестиваль "Архстояние"
16:38
После лекции в историческом парке состоялась беседа с иереем Вячеславом Куприенко, который представил гостям фестиваля старинные книги из фондов церковно-исторического кабинета Екатеринодарской духовной семинарии. Старейшей книгой из представленных, по словам Куприенко, оказался 350-летний "Пролог", напечатанный в правление царя Алексея Михайловича в 1675 году.
Завершил фестиваль показ бенто-сериала о крещении Руси, его премьера состоялась в сети исторических парков "Россия - моя история" по всей стране. Сериал об истории древнего Херсонеса создали с использованием искусственного интеллекта на основе исторических и археологических данных. В пяти коротких сериях освещены события до и после крещения Руси: зарождение христианства в первой половине I века в Римской Империи, его расцвет в великой Византии, взаимоотношения с Русью, в том числе осада Херсонеса и крещение князя Владимира.
Фестиваль "Россия - Моя история. Херсонес" приурочен к открытию Музея Христианства в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе. Это первое в мире музейное пространство, где искусственный интеллект стал не вспомогательным, а архитектурным и художественным ядром всей экспозиции. В его основе лежит авторский текст митрополита Симферопольского и Крымского Тихона "Крестный отец".
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11:58
 
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