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В Московском зоопарке пройдет фестиваль "Неделя панд" - РИА Новости, 27.07.2025
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09:28 27.07.2025 (обновлено: 12:45 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/festival-2031701037.html
В Московском зоопарке пройдет фестиваль "Неделя панд"
В Московском зоопарке пройдет фестиваль "Неделя панд" - РИА Новости, 27.07.2025
В Московском зоопарке пройдет фестиваль "Неделя панд"
В Московском зоопарке с 28 июля по 3 августа состоится фестиваль "Неделя панд", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:28:00+03:00
2025-07-27T12:45:00+03:00
хорошие новости
московский зоопарк
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Московском зоопарке с 28 июля по 3 августа состоится фестиваль "Неделя панд", сообщается на сайте мэра и правительства столицы."Он стал уже традиционным и посвящен дням рождения Жуи и Диндин — родителей панды Катюши. Для гостей подготовлена насыщенная программа, которая позволит ближе познакомиться с этими животными и активно провести время", — говорится в заявлении. Пройти в зоопарк в эти дни можно по билету, участие в мероприятиях бесплатное, по предварительной регистрации.
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московский зоопарк, россия
Хорошие новости, Московский зоопарк, Россия
В Московском зоопарке пройдет фестиваль "Неделя панд"

Фестиваль "Неделя панд" пройдет в Московском зоопарке с 28 июля по 3 августа

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБольшая панда в Московском зоопарке
Большая панда в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Большая панда в Московском зоопарке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Московском зоопарке с 28 июля по 3 августа состоится фестиваль "Неделя панд", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Он стал уже традиционным и посвящен дням рождения Жуи и Диндин — родителей панды Катюши. Для гостей подготовлена насыщенная программа, которая позволит ближе познакомиться с этими животными и активно провести время", — говорится в заявлении.
Пройти в зоопарк в эти дни можно по билету, участие в мероприятиях бесплатное, по предварительной регистрации.
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