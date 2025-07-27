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Замешанный в коррупционном скандале вице-премьер Румынии ушел в отставку

Замешанный в коррупционном скандале вице-премьер Румынии ушел в отставку - РИА Новости, 27.07.2025

Замешанный в коррупционном скандале вице-премьер Румынии ушел в отставку

Вице-премьер Румынии Драгош Анастасиу, который оказался замешан в коррупционном скандале, объявил об уходе из правительства, сообщает телеканал Digi24. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T20:49:00+03:00

2025-07-27T20:49:00+03:00

2025-07-27T20:53:00+03:00

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КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Вице-премьер Румынии Драгош Анастасиу, который оказался замешан в коррупционном скандале, объявил об уходе из правительства, сообщает телеканал Digi24. "Заместитель премьер-министра Драгош Анастасиу, оказавшийся в центре скандала, связанного с его участием в деле о взяточничестве с участием функционера ANAF (Национальное налоговое агентство - ред.), объявил в воскресенье, что он уходит из правительства. Анастасиу заявил, что не подавал никаких жалоб и был свидетелем по делу DNA (Национальное антикоррупционное управление - ред.) относительно взятки, данной одной из его компаний инспектору ANAF, который уже был осужден", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Анастасиу также заявил, что премьер-министр Илие Боложан не просил его об отставке, но сказал ему, что уважает его решение. Правительство Румынии на заседании парламента 7 июля взяло на себя ответственность за пакет мер по сокращению дефицита госбюджета, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%. Меры, которые вступят в силу с 1 августа, также предусматривают повышение акцизов на алкоголь, топливо и сигареты на 10%, введение медицинского взноса для пенсионеров, ограничение зарплат для бюджетников. Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.

https://ria.ru/20250723/nabu-2030992639.html

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