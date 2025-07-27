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В ДТП под Калининградом погибли два человека

В ДТП под Калининградом погибли два человека - РИА Новости, 28.07.2025

В ДТП под Калининградом погибли два человека

Два человека погибли, еще три пострадали в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в поселке Тишино под Калининградом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-27T23:03:00+03:00

2025-07-27T23:03:00+03:00

2025-07-28T01:50:00+03:00

происшествия

багратионовский район

калининград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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КАЛИНИНГРАД, 27 июл — РИА Новости. Два человека погибли, еще три пострадали в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в поселке Тишино под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в Telegram-канале."В результате происшествия погибло два человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести", — говорится в публикации.Прибывшие специалисты отключили аккумуляторы автомобилей и деблокировали пострадавших. На месте работали 11 человек личного состава, а также три единицы спецтехники, уточнили в ведомстве.На месте ДТП также работает психолог МЧС России для оказания необходимой психологической помощи участникам происшествия.Как сообщали в региональной прокуратуре, на месте аварии работу правоохранительных органов и спецслужб координирует прокурор Багратионовского района Никита Шмыдов.

багратионовский район

калининград

россия

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происшествия, багратионовский район, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия