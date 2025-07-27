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В ДТП под Калининградом погибли два человека
В ДТП под Калининградом погибли два человека - РИА Новости, 28.07.2025
В ДТП под Калининградом погибли два человека
Два человека погибли, еще три пострадали в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в поселке Тишино под Калининградом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-27T23:03:00+03:00
2025-07-27T23:03:00+03:00
2025-07-28T01:50:00+03:00
происшествия
багратионовский район
калининград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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КАЛИНИНГРАД, 27 июл — РИА Новости. Два человека погибли, еще три пострадали в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в поселке Тишино под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в Telegram-канале."В результате происшествия погибло два человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести", — говорится в публикации.Прибывшие специалисты отключили аккумуляторы автомобилей и деблокировали пострадавших. На месте работали 11 человек личного состава, а также три единицы спецтехники, уточнили в ведомстве.На месте ДТП также работает психолог МЧС России для оказания необходимой психологической помощи участникам происшествия.Как сообщали в региональной прокуратуре, на месте аварии работу правоохранительных органов и спецслужб координирует прокурор Багратионовского района Никита Шмыдов.
багратионовский район
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, багратионовский район, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Багратионовский район, Калининград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В ДТП под Калининградом погибли два человека
В ДТП под Калининградом погибли два человека, три пострадали