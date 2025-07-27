https://ria.ru/20250727/dtp-2031797898.html

В Белоруссии семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Белоруссии семь человек пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 27.07.2025

В Белоруссии семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Брестской области Белоруссии, сообщила пресс-служба МВД страны. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T21:15:00+03:00

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2025-07-27T21:15:00+03:00

происшествия

брестская область

белоруссия

ивановский район

гибдд мвд рф

mercedes

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МИНСК, 27 июл - РИА Новости. Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Брестской области Белоруссии, сообщила пресс-служба МВД страны. "В Ивановском районе (Брестская область) на 465 километре автодороги М-10 Граница РФ - Гомель - Кобрин 47-летний водитель, управляя микроавтобусом Mercedes, двигался по маршруту Иваново - Гродно. По предварительной информации, при выполнении обгона мужчина не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где маршрутка опрокинулась", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД республики.Отмечается, что семь пассажиров доставлены в учреждение здравоохранения для оценки состояния их здоровья. На месте работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Пресс-служба минздрава Белоруссии в своем Telegram-канале сообщила, что на место ДТП выехали три бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшие были осмотрены и направлены на госпитализацию в Ивановскую центральную районную больницу. "У всех диагностированы сочетанные травмы различной степени: ЧМТ, переломы, ушибы и рваные раны. На данный момент в больнице находятся шесть человек, седьмой направлен на амбулаторный этап лечения", - говорится в сообщении. Отмечается, что по распоряжению замглавврача по медицинской части на осмотр пострадавших вызваны врачи-травматологи, рентгенологи, врачи ультразвуковой диагностики и другие специалисты. Проведена диагностика пациентов: пять человек госпитализированы в травматологическое отделение, один - в реанимационное, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250628/dtp--2025995995.html

https://ria.ru/20250716/dtp-2029345551.html

брестская область

белоруссия

ивановский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, брестская область, белоруссия, ивановский район, гибдд мвд рф, mercedes