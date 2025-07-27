В Белоруссии семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
В Брестской области Белоруссии семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
© Sputnik / Виктор Толочко
Автомобиль скорой помощи в Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 27 июл - РИА Новости. Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Брестской области Белоруссии, сообщила пресс-служба МВД страны.
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"В Ивановском районе (Брестская область) на 465 километре автодороги М-10 Граница РФ - Гомель - Кобрин 47-летний водитель, управляя микроавтобусом Mercedes, двигался по маршруту Иваново - Гродно. По предварительной информации, при выполнении обгона мужчина не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где маршрутка опрокинулась", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД республики.
Отмечается, что семь пассажиров доставлены в учреждение здравоохранения для оценки состояния их здоровья. На месте работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.
Пресс-служба минздрава Белоруссии в своем Telegram-канале сообщила, что на место ДТП выехали три бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшие были осмотрены и направлены на госпитализацию в Ивановскую центральную районную больницу.
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"У всех диагностированы сочетанные травмы различной степени: ЧМТ, переломы, ушибы и рваные раны. На данный момент в больнице находятся шесть человек, седьмой направлен на амбулаторный этап лечения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по распоряжению замглавврача по медицинской части на осмотр пострадавших вызваны врачи-травматологи, рентгенологи, врачи ультразвуковой диагностики и другие специалисты. Проведена диагностика пациентов: пять человек госпитализированы в травматологическое отделение, один - в реанимационное, уточнили в пресс-службе.