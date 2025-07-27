В ДТП с автобусом в Башкирии пострадали более 20 туристов
В ДТП с автобусом в Башкирии пострадали более 20 туристов, 2 в тяжелом состоянии
© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана/TelegramПоследствия ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии
Последствия ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии
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УФА, 27 июл - РИА Новости. Более 20 туристов пострадали при опрокидывании автобуса в Башкирии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
Ранее ГИБДД по республике сообщала, что в Кигинском районе 38-летний житель Удмуртии за рулём автобуса Higer не справился с управлением и допустил съезд транспорта в кювет с последующим опрокидыванием. По разным данным, в автобусе находились от 40 до 43 человек. Следственные органы региона возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По данным Рахматуллина, на место аварии выехали семь бригад скорой помощи.
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"В результате происшествия пострадали более 20 человек, 15 из них доставили в Месягутовскую центральную районную больницу. Восьмерых госпитализировали. Двое из них в тяжелом состоянии, остальные - средней тяжести. Решается вопрос об эвакуации в Уфу. Еще семерых осмотрели специалисты и рекомендовали амбулаторное лечение", - написал министр здравоохранения региона в своём Telegram-канале.
По его словам, в Кигинскую больницу доставили 11 пассажиров. После осмотра их направили на амбулаторное лечение.
"Пострадавшие продолжают поступать в медучреждения. В селе Верхние Киги развернули пункт временного размещения для туристов, которые не пострадали. На место направлен медицинский работник", - добавил Рахматуллин.
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