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В ДТП с автобусом в Башкирии пострадали более 20 туристов

В ДТП с автобусом в Башкирии пострадали более 20 туристов - РИА Новости, 27.07.2025

В ДТП с автобусом в Башкирии пострадали более 20 туристов

Более 20 туристов пострадали при опрокидывании автобуса в Башкирии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T18:20:00+03:00

2025-07-27T18:20:00+03:00

2025-07-27T18:31:00+03:00

республика башкортостан

происшествия

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уфа

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УФА, 27 июл - РИА Новости. Более 20 туристов пострадали при опрокидывании автобуса в Башкирии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.Ранее ГИБДД по республике сообщала, что в Кигинском районе 38-летний житель Удмуртии за рулём автобуса Higer не справился с управлением и допустил съезд транспорта в кювет с последующим опрокидыванием. По разным данным, в автобусе находились от 40 до 43 человек. Следственные органы региона возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).По данным Рахматуллина, на место аварии выехали семь бригад скорой помощи."В результате происшествия пострадали более 20 человек, 15 из них доставили в Месягутовскую центральную районную больницу. Восьмерых госпитализировали. Двое из них в тяжелом состоянии, остальные - средней тяжести. Решается вопрос об эвакуации в Уфу. Еще семерых осмотрели специалисты и рекомендовали амбулаторное лечение", - написал министр здравоохранения региона в своём Telegram-канале.По его словам, в Кигинскую больницу доставили 11 пассажиров. После осмотра их направили на амбулаторное лечение."Пострадавшие продолжают поступать в медучреждения. В селе Верхние Киги развернули пункт временного размещения для туристов, которые не пострадали. На место направлен медицинский работник", - добавил Рахматуллин.

https://ria.ru/20250719/dagestan-2030174643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика башкортостан, происшествия, россия, уфа, гибдд мвд рф