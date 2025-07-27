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На трассе Симферополь — Евпатория произошли массовые ДТП - РИА Новости, 27.07.2025
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17:57 27.07.2025 (обновлено: 18:04 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/dtp-2031775625.html
На трассе Симферополь — Евпатория произошли массовые ДТП
На трассе Симферополь — Евпатория произошли массовые ДТП - РИА Новости, 27.07.2025
На трассе Симферополь — Евпатория произошли массовые ДТП
Массовые ДТП произошли на трассе Симферополь - Евпатория в Крыму, ранения получили два человека, сообщила прокуратура республики. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:57:00+03:00
2025-07-27T18:04:00+03:00
происшествия
симферополь
евпатория
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Массовые ДТП произошли на трассе Симферополь - Евпатория в Крыму, ранения получили два человека, сообщила прокуратура республики. Ранее в ГУ МЧС региона сообщали, что сухая растительность горит вдоль дороги Евпатория - Симферополь на площади 20 гектаров. Пожар взяла на контроль прокуратура региона. &quot;Прокуратура контролирует установление обстоятельств массового дорожно-транспортного происшествия в Симферопольском районе. По предварительным данным, сегодня, 27 июля 2025 года, на автодороге Евпатория - Симферополь произошло три массовых дорожно-транспортных происшествия&quot;, - говорится в сообщении.В результате ДТП 15 транспортных средств получили механические повреждения, два человека доставлены в медицинское учреждение, сообщили в ведомстве. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. В Telegram-каналах публикуются кадры, на которых зафиксированы задымление трассы и плохая видимость из-за пожара, на дороге образовалась большая пробка.
https://ria.ru/20250720/dtp-2030302241.html
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симферополь
евпатория
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происшествия, симферополь, евпатория, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, Евпатория, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На трассе Симферополь — Евпатория произошли массовые ДТП

На трассе из Симферополя в Евпаторию произошли три массовых ДТП, пострадали двое

© Фото : Прокуратура Республики Крым/TelegramДТП на трассе Симферополь - Евпатория в Крыму. 27 июля 2025
ДТП на трассе Симферополь - Евпатория в Крыму. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Фото : Прокуратура Республики Крым/Telegram
ДТП на трассе Симферополь - Евпатория в Крыму. 27 июля 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Массовые ДТП произошли на трассе Симферополь - Евпатория в Крыму, ранения получили два человека, сообщила прокуратура республики.
Ранее в ГУ МЧС региона сообщали, что сухая растительность горит вдоль дороги Евпатория - Симферополь на площади 20 гектаров. Пожар взяла на контроль прокуратура региона.
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«

"Прокуратура контролирует установление обстоятельств массового дорожно-транспортного происшествия в Симферопольском районе. По предварительным данным, сегодня, 27 июля 2025 года, на автодороге Евпатория - Симферополь произошло три массовых дорожно-транспортных происшествия", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 15 транспортных средств получили механические повреждения, два человека доставлены в медицинское учреждение, сообщили в ведомстве. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.
В Telegram-каналах публикуются кадры, на которых зафиксированы задымление трассы и плохая видимость из-за пожара, на дороге образовалась большая пробка.
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ПроисшествияСимферопольЕвпаторияРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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