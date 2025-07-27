https://ria.ru/20250727/dtp-2031775625.html
На трассе Симферополь — Евпатория произошли массовые ДТП
На трассе Симферополь — Евпатория произошли массовые ДТП - РИА Новости, 27.07.2025
На трассе Симферополь — Евпатория произошли массовые ДТП
Массовые ДТП произошли на трассе Симферополь - Евпатория в Крыму, ранения получили два человека, сообщила прокуратура республики. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:57:00+03:00
2025-07-27T17:57:00+03:00
2025-07-27T18:04:00+03:00
происшествия
симферополь
евпатория
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031775972_0:461:960:1001_1920x0_80_0_0_8a8e599536888b85563aa8f73c48899d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Массовые ДТП произошли на трассе Симферополь - Евпатория в Крыму, ранения получили два человека, сообщила прокуратура республики. Ранее в ГУ МЧС региона сообщали, что сухая растительность горит вдоль дороги Евпатория - Симферополь на площади 20 гектаров. Пожар взяла на контроль прокуратура региона. "Прокуратура контролирует установление обстоятельств массового дорожно-транспортного происшествия в Симферопольском районе. По предварительным данным, сегодня, 27 июля 2025 года, на автодороге Евпатория - Симферополь произошло три массовых дорожно-транспортных происшествия", - говорится в сообщении.В результате ДТП 15 транспортных средств получили механические повреждения, два человека доставлены в медицинское учреждение, сообщили в ведомстве. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. В Telegram-каналах публикуются кадры, на которых зафиксированы задымление трассы и плохая видимость из-за пожара, на дороге образовалась большая пробка.
https://ria.ru/20250720/dtp-2030302241.html
https://ria.ru/20240830/dtp-1969389891.html
симферополь
евпатория
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031775972_0:383:960:1103_1920x0_80_0_0_857c8f2fbb36100d509d3d5c282db674.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, евпатория, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, Евпатория, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На трассе Симферополь — Евпатория произошли массовые ДТП
На трассе из Симферополя в Евпаторию произошли три массовых ДТП, пострадали двое