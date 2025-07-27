https://ria.ru/20250727/dtp-2031775625.html

На трассе Симферополь — Евпатория произошли массовые ДТП

На трассе Симферополь — Евпатория произошли массовые ДТП - РИА Новости, 27.07.2025

На трассе Симферополь — Евпатория произошли массовые ДТП

Массовые ДТП произошли на трассе Симферополь - Евпатория в Крыму, ранения получили два человека, сообщила прокуратура республики. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T17:57:00+03:00

2025-07-27T17:57:00+03:00

2025-07-27T18:04:00+03:00

происшествия

симферополь

евпатория

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Массовые ДТП произошли на трассе Симферополь - Евпатория в Крыму, ранения получили два человека, сообщила прокуратура республики. Ранее в ГУ МЧС региона сообщали, что сухая растительность горит вдоль дороги Евпатория - Симферополь на площади 20 гектаров. Пожар взяла на контроль прокуратура региона. "Прокуратура контролирует установление обстоятельств массового дорожно-транспортного происшествия в Симферопольском районе. По предварительным данным, сегодня, 27 июля 2025 года, на автодороге Евпатория - Симферополь произошло три массовых дорожно-транспортных происшествия", - говорится в сообщении.В результате ДТП 15 транспортных средств получили механические повреждения, два человека доставлены в медицинское учреждение, сообщили в ведомстве. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. В Telegram-каналах публикуются кадры, на которых зафиксированы задымление трассы и плохая видимость из-за пожара, на дороге образовалась большая пробка.

https://ria.ru/20250720/dtp-2030302241.html

https://ria.ru/20240830/dtp-1969389891.html

симферополь

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республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, симферополь, евпатория, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)