https://ria.ru/20250727/donetsk-2031719132.html

В Донецке и Макеевке почтили память детей, погибших в Донбассе

В Донецке и Макеевке почтили память детей, погибших в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2025

В Донецке и Макеевке почтили память детей, погибших в Донбассе

Память детей-жертв агрессии киевского режима в Донбассе почтили в Донецке и Макеевке, сообщил РИА Новости министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров. РИА Новости, 27.07.2025

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Память детей-жертв агрессии киевского режима в Донбассе почтили в Донецке и Макеевке, сообщил РИА Новости министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров. "Сегодня мы запускаем шары, на которых написаны "Ангелы Донбасса". Именно так мы называем наших погибших деток. Запускаем шары в небо в память о них. Но сегодня ещё также в Макеевке мы возлагаем цветы. Мы тесно связываем события, которые происходили 80 лет назад и которые происходят сейчас. В Макеевке был оборудован госпиталь во время оккупации немцами. Из наших деток выкачивали кровь для немецких солдат. Там организовано кладбище для детишек совсем маленького, юного возраста. И мы связываем все равно трагедии… Это такие же дети Донбасса, это такая же боль для всех жителей республики", - рассказал Макаров агентству. По его словам, для каждого жителя республики и для всех людей в мире это огромная трагедия. Одиннадцать лет назад в Горловке мать с ребенком на руках погибла, в результате атаки ВСУ, и с тех пор этот день в республике увековечен. И ежегодно люди вспоминают всех детей, которые погибли в Донбассе в результате вооруженной агрессии со стороны Украины. В рамках мероприятий жители республики, партийцы "Единой России", сотрудники Следственного комитета России и курсанты МЧС России вместе с молодежью республики возложили цветы и детские игрушки к мемориальной плите с именами погибших детей в Донбассе "Аллея Ангелов". Также в Донецке у скульптуры "Детям Донбасса - детям войны" также прошло возложение цветов с детскими игрушками. В конце мероприятия в небо было запущено больше тысячи белых воздушных шаров с надписью "Ангелы Донбасса". "Чужих детей не бывает, и эти жертвы деток, которые не принимали никакого участия ни военного, ни политического. Это, конечно, огромная потеря. Поэтому мы должны понимать, насколько дорог мир, за который мы боремся", - сказал, отвечая на вопрос РИА Новости, депутат Народного совета ДНР Дмитрий Плетень. По словам регионального парламентария, у него у самого есть сын. И, как родитель он соболезнует родителям и родственникам, которые потеряли своих детей. 27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований. По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой на 27 июля 2025 года, количество погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 247 человек, раненых - 1021. В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов". Он представляет собой кованую арку, состоящую из железных роз, между которыми вплетены гильзы крупнокалиберного пулемета, а также кованые голуби как символ мира. Под аркой размещается гранитная плита с выбитыми на ней именами погибших детей.

https://ria.ru/20250526/donetsk-2019140260.html

https://ria.ru/20250727/vsu-2031690017.html

https://ria.ru/20250727/vsu-2031689316.html

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Варвара Скокшина

в мире, донбасс, донецкая народная республика, донецк, кирилл макаров, денис пушилин, дарья морозова, вооруженные силы украины, единая россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)