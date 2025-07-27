https://ria.ru/20250727/donbass-2031710868.html

В Херсонской области почтили память детей, погибших в Донбассе

В Херсонской области почтили память детей, погибших в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2025

В Херсонской области почтили память детей, погибших в Донбассе

Акции памяти в честь погибших на Донбассе детей прошли в Херсонской области, объявлены минуты молчания, состоялось возложение цветов и детских игрушек к... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T10:36:00+03:00

2025-07-27T10:36:00+03:00

2025-07-27T10:47:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 27 июл - РИА Новости. Акции памяти в честь погибших на Донбассе детей прошли в Херсонской области, объявлены минуты молчания, состоялось возложение цветов и детских игрушек к мемориалам, а также выпуск белых шаров в небо, рассказала РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко. "27 июля День памяти детей жертв войны. На территории Херсонской области прошли масштабные акции памяти на многих символичных местах в населённых пунктах практически по всей нашей области. Были объявлены минуты молчания, состоялось возложение цветов и детских игрушек, были зажжены свечи памяти и высажены деревья на мемориальных аллеях. В небо были выпущены сотни белых шаров", - сказала РИА Новости детский омбудсмен Ирина Кравченко. Мероприятия прошли в Алешкинском, Голопристанском, Нижнесерогозском муниципальных округах Херсонской области. По словам уполномоченной, всего с 2014 года в результате военной агрессии вооруженных формирований Украины на Донбассе погибли более 300 детей, а на территории Херсонской области с 2022 года жертвами киевского режима стали 12 несовершеннолетних. Власти Украины в апреле 2014 года начали в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей. Киев систематически нарушал минские соглашения ("Минск-2"), в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России. 27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований. По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой на 26 июля 2025 года, количество погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 247 человек, раненых – 1021. В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов". Он представляет собой кованую арку, состоящую из железных роз, между которыми вплетены гильзы крупнокалиберного пулемета, а также кованые голуби как символ мира. Под аркой размещается гранитная плита с выбитыми на ней именами погибших детей.

https://ria.ru/20250526/donetsk-2019140260.html

https://ria.ru/20250727/ombudsmen-2031703811.html

https://ria.ru/20250520/slovakiya-2018134073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донбасс, херсонская область , украина, владимир путин, денис пушилин, дарья морозова, общество