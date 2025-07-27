Рейтинг@Mail.ru
В ДНР передали новую партию помощи бойцам ВС России - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:46 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/dnr-2031800861.html
В ДНР передали новую партию помощи бойцам ВС России
В ДНР передали новую партию помощи бойцам ВС России - РИА Новости, 27.07.2025
В ДНР передали новую партию помощи бойцам ВС России
Новую партию помощи на сумму более 100 миллионов рублей передали бойцам ВС РФ, рассказала депутат Народного Совета ДНР от ЛДПР Татьяна Бондаренко, отвечая на... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T21:46:00+03:00
2025-07-27T21:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
леонид слуцкий (политик)
денис пушилин
ирек файзуллин
лдпр
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800281335_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_f9346b1da0a637db23a681366ba41e02.jpg
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Новую партию помощи на сумму более 100 миллионов рублей передали бойцам ВС РФ, рассказала депутат Народного Совета ДНР от ЛДПР Татьяна Бондаренко, отвечая на вопрос РИА Новости. "Сегодня мы проводим уже не первое мероприятие. Передаем помощь военным. Помощь оказываем с первых дней специальной военной операции... По сумме более 100 миллионов рублей. Мы всё это закупали исходя из тех запросов, которые к нам поступают от бойцов. Поэтому я надеюсь, что та техника, которую мы сегодня будем передавать, она сохранит жизни военных, которые сегодня будут присутствовать на этой передаче, а также их сослуживцев. Надеемся, конечно, на нашу скорейшую победу. И, как говорит наш председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий: "Мы всё это время будем плечом к плечу с нашими бойцами и оказываем поддержку, которая необходима", - сказала Бондаренко. Она уточнила, что передала помощь вместе с другим депутатом народного Совета ДНР от ЛДПР Андреем Крамаром при поддержке главы республики Дениса Пушилина и министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина. По словам Бондаренко, бойцам ВС РФ передали квадрокоптеры Mavic 3-T, квадрокоптеры Mavic 3 PRO, квадрокоптеры DJI Matrice 30T, FPV-дроны, "Булаты" V4, радиостанции ТУТ 390 и тепловизионные монокуляры, бензопилы, генераторы, а также квадроциклы и мотоциклы. Помимо этого, Татьяна Бондаренко передала сертификат на 15 миллионов рублей Амвросиевскому реабилитационному центру для пострадавших в ходе военных действий.
https://ria.ru/20250312/onf-2004523057.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800281335_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e413ea8117b9b88ed2a9547cd13ed5d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, леонид слуцкий (политик), денис пушилин, ирек файзуллин, лдпр, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Леонид Слуцкий (политик), Денис Пушилин, Ирек Файзуллин, ЛДПР, Общество
В ДНР передали новую партию помощи бойцам ВС России

В ДНР передали новую партию помощи бойцам ВС России на сумму более 100 млн руб

© РИА Новости / Кирилл НортонПостроение военнослужащих ВС РФ перед отправкой в зону специальной военной операции
Построение военнослужащих ВС РФ перед отправкой в зону специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Построение военнослужащих ВС РФ перед отправкой в зону специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Новую партию помощи на сумму более 100 миллионов рублей передали бойцам ВС РФ, рассказала депутат Народного Совета ДНР от ЛДПР Татьяна Бондаренко, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Сегодня мы проводим уже не первое мероприятие. Передаем помощь военным. Помощь оказываем с первых дней специальной военной операции... По сумме более 100 миллионов рублей. Мы всё это закупали исходя из тех запросов, которые к нам поступают от бойцов. Поэтому я надеюсь, что та техника, которую мы сегодня будем передавать, она сохранит жизни военных, которые сегодня будут присутствовать на этой передаче, а также их сослуживцев. Надеемся, конечно, на нашу скорейшую победу. И, как говорит наш председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий: "Мы всё это время будем плечом к плечу с нашими бойцами и оказываем поддержку, которая необходима", - сказала Бондаренко.
Она уточнила, что передала помощь вместе с другим депутатом народного Совета ДНР от ЛДПР Андреем Крамаром при поддержке главы республики Дениса Пушилина и министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.
По словам Бондаренко, бойцам ВС РФ передали квадрокоптеры Mavic 3-T, квадрокоптеры Mavic 3 PRO, квадрокоптеры DJI Matrice 30T, FPV-дроны, "Булаты" V4, радиостанции ТУТ 390 и тепловизионные монокуляры, бензопилы, генераторы, а также квадроциклы и мотоциклы.
Помимо этого, Татьяна Бондаренко передала сертификат на 15 миллионов рублей Амвросиевскому реабилитационному центру для пострадавших в ходе военных действий.
Гуманитарную помощь отправили из КБР находящимся на лечении участникам СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Гуманитарную помощь отправили из КБР находящимся на лечении участникам СВО
12 марта, 13:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛеонид Слуцкий (политик)Денис ПушилинИрек ФайзуллинЛДПРОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала