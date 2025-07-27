https://ria.ru/20250727/dnr-2031800861.html

В ДНР передали новую партию помощи бойцам ВС России

В ДНР передали новую партию помощи бойцам ВС России - РИА Новости, 27.07.2025

В ДНР передали новую партию помощи бойцам ВС России

Новую партию помощи на сумму более 100 миллионов рублей передали бойцам ВС РФ, рассказала депутат Народного Совета ДНР от ЛДПР Татьяна Бондаренко, отвечая на... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T21:46:00+03:00

2025-07-27T21:46:00+03:00

2025-07-27T21:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

леонид слуцкий (политик)

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Новую партию помощи на сумму более 100 миллионов рублей передали бойцам ВС РФ, рассказала депутат Народного Совета ДНР от ЛДПР Татьяна Бондаренко, отвечая на вопрос РИА Новости. "Сегодня мы проводим уже не первое мероприятие. Передаем помощь военным. Помощь оказываем с первых дней специальной военной операции... По сумме более 100 миллионов рублей. Мы всё это закупали исходя из тех запросов, которые к нам поступают от бойцов. Поэтому я надеюсь, что та техника, которую мы сегодня будем передавать, она сохранит жизни военных, которые сегодня будут присутствовать на этой передаче, а также их сослуживцев. Надеемся, конечно, на нашу скорейшую победу. И, как говорит наш председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий: "Мы всё это время будем плечом к плечу с нашими бойцами и оказываем поддержку, которая необходима", - сказала Бондаренко. Она уточнила, что передала помощь вместе с другим депутатом народного Совета ДНР от ЛДПР Андреем Крамаром при поддержке главы республики Дениса Пушилина и министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина. По словам Бондаренко, бойцам ВС РФ передали квадрокоптеры Mavic 3-T, квадрокоптеры Mavic 3 PRO, квадрокоптеры DJI Matrice 30T, FPV-дроны, "Булаты" V4, радиостанции ТУТ 390 и тепловизионные монокуляры, бензопилы, генераторы, а также квадроциклы и мотоциклы. Помимо этого, Татьяна Бондаренко передала сертификат на 15 миллионов рублей Амвросиевскому реабилитационному центру для пострадавших в ходе военных действий.

https://ria.ru/20250312/onf-2004523057.html

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россия, донецкая народная республика, леонид слуцкий (политик), денис пушилин, ирек файзуллин, лдпр, общество