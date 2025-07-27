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В ДНР увеличат число лабораторий БПЛА на передовой

В ДНР увеличат число лабораторий БПЛА на передовой - РИА Новости, 27.07.2025

В ДНР увеличат число лабораторий БПЛА на передовой

Число лабораторий БПЛА на передовой будет увеличено, рассказала РИА Новости руководитель Союза ветеранов СВО ДНР Изабелла Либерман. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T21:18:00+03:00

2025-07-27T21:18:00+03:00

2025-07-27T21:18:00+03:00

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Число лабораторий БПЛА на передовой будет увеличено, рассказала РИА Новости руководитель Союза ветеранов СВО ДНР Изабелла Либерман. "Открываем лаборатории, у нас уже две действующих лаборатории на линии боевого соприкосновения, и в планах еще развивать это направление... Вторую лабораторию мы открыли два месяца назад, если я не ошибаюсь... У нас работают инженеры, которые непосредственно разбираются с технологиями противника и ввиду того, что они изучают их сильные стороны, так же как и слабые, мы создаем свой продукт", - рассказала Либерман. Она уточнила, что подобные лаборатории уже направлены для подавления и уничтожения вражеских дронов, при этом там получают и разбирают трофейные тяжелые дроны ВСУ, например, "Баба-Яга" и Vampire, для дальнейшего их применения на фронте. "У нас в Москву ездили ребята, обучались полетам на дроне "Князь-Вандал-Новгородский". Это прекраснейшая разработка. И оптоволокном мы сильно занимаемся. Потому что это эффективнейшее средство, его не видят РЭБ ( система радиоэлектронной борьбы - ред.) , его невозможно подавить", - сказала Либерман. По ее словам, благодаря лаборатории БПЛА на базе полученных деталей ежемесячно выпускается около 500 дронов для выполнения боевых задач.

https://ria.ru/20250512/dron-2016435318.html

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донецкая народная республика, москва, вооруженные силы украины, общество