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Омбудсмен ДНР рассказала, сколько детей потеряли кров из-за атак ВСУ
Омбудсмен ДНР рассказала, сколько детей потеряли кров из-за атак ВСУ - РИА Новости, 27.07.2025
Омбудсмен ДНР рассказала, сколько детей потеряли кров из-за атак ВСУ
Тысячи детей в ДНР лишились крова из-за атак ВСУ с 2014 года, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Дарья Морозова. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T04:35:00+03:00
2025-07-27T04:35:00+03:00
2025-07-27T12:04:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Тысячи детей в ДНР лишились крова из-за атак ВСУ с 2014 года, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Дарья Морозова. "С 2014 и по сегодняшний день от действий ВСУ на территории ДНР (в том числе на освобожденных территориях) погибли 247 детей, ранения различной степени тяжести получил 1021 ребенок. Тысячи ребят лишились крова над головой. Потеряли родителей, друзей", - сказала Морозова. По ее словам, после передачи Киеву от западных спонсоров современного высокоточного вооружения ситуация не изменилась, а лишь усугубилась с применением нового вооружения против жителей Донбасса. В ДНР 27 июля отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований. В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта в Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов". Он представляет собой кованую арку, состоящую из железных роз, между которыми вплетены гильзы крупнокалиберного пулемета, а также кованые голуби как символ мира. Под аркой размещается гранитная плита с выбитыми на ней именами погибших детей.
https://ria.ru/20250727/ombudsmen-2031685636.html
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, киев, дарья морозова, денис пушилин, игорь мартынов (политик), вооруженные силы украины
В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Киев, Дарья Морозова, Денис Пушилин, Игорь Мартынов (политик), Вооруженные силы Украины
Омбудсмен ДНР рассказала, сколько детей потеряли кров из-за атак ВСУ
Омбудсмен Морозова: тысячи детей в ДНР лишились крова из-за атак ВСУ с 2014 года