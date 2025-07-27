https://ria.ru/20250727/dmitriev-2031677487.html

Дмитриев прокомментировал заявление главы нацразведки США о фальсификациях

Дмитриев прокомментировал заявление главы нацразведки США о фальсификациях - РИА Новости, 27.07.2025

Дмитриев прокомментировал заявление главы нацразведки США о фальсификациях

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя заявление... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T00:14:00+03:00

2025-07-27T00:14:00+03:00

2025-07-27T00:14:00+03:00

в мире

россия

сша

тулси габбард

барак обама

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя заявление директора национальной разведки США Тулси Габбард о фальсификации вокруг вмешательства России в американские выборы 2016 года, заметил, что благодаря подобным заявлениям все больше людей понимают, насколько традиционные СМИ предвзяты. Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард объявила, что американские власти располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы на выборах 2016 года, на которых победил Трамп. Габбард добавила, что Штаты вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Трамп 20 июля обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. "Когда такие люди, как Тулси Габбард, говорят правду о фальсификации вокруг России, традиционные СМИ залегают на дно. Все больше людей осознают предвзятость и цензуру традиционных СМИ", - написал Дмитриев в соцсети X. По мнению главы РФПИ, традиционным СМИ следует измениться, иначе они продолжат проигрывать "новым медиа, которые поощряют открытые дискуссии". Сам Трамп ранее заявил, что Обама скорее всего сможет избежать ответственности за фабрикацию обвинений о якобы вмешательстве РФ в выборы благодаря позиции Верховного суда США по президентскому иммунитету. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Российской Федерации подобные заявления отвергают и называют голословными.

https://ria.ru/20250412/rfpi-2010916353.html

https://ria.ru/20250405/dmitriev-2009469078.html

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в мире, россия, сша, тулси габбард, барак обама, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций