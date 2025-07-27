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Россия никогда не политизировала тему возвращения детей, заявил Мединский - РИА Новости, 27.07.2025
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08:19 27.07.2025 (обновлено: 08:21 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/deti-2031695111.html
Россия никогда не политизировала тему возвращения детей, заявил Мединский
Россия никогда не политизировала тему возвращения детей, заявил Мединский - РИА Новости, 27.07.2025
Россия никогда не политизировала тему возвращения детей, заявил Мединский
Россия никогда не политизировала тему возвращения детей родителям на Украину, заявил РИА Новости помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T08:19:00+03:00
2025-07-27T08:21:00+03:00
россия
украина
владимир мединский
стамбул
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия никогда не политизировала тему возвращения детей родителям на Украину, заявил РИА Новости помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский.Мединский сообщил РИА Новости, что на Украине не все серьезно относятся к теме возвращения детей, есть те, кто делает на этом политический пиар. Но есть граждане, для которых этот вопрос жизненно важен, особенно для родственников детей."Именно поэтому мы никогда эту тему не политизировали", - подчеркнул Мединский.Ранее по итогам второго раунда переговоров украинская делегация передала России список якобы похищенных из Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.
https://ria.ru/20250725/stambul-2031284850.html
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031292091.html
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россия, украина, владимир мединский, стамбул
Россия, Украина, Владимир Мединский, Стамбул
Россия никогда не политизировала тему возвращения детей, заявил Мединский

Мединский: Россия никогда не политизировала тему возвращения детей на Украину

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия никогда не политизировала тему возвращения детей родителям на Украину, заявил РИА Новости помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский.
Мединский сообщил РИА Новости, что на Украине не все серьезно относятся к теме возвращения детей, есть те, кто делает на этом политический пиар. Но есть граждане, для которых этот вопрос жизненно важен, особенно для родственников детей.
Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
"Надо воевать": экс-премьер Украины раскрыл смысл переговоров в Стамбуле
25 июля, 00:49
"Именно поэтому мы никогда эту тему не политизировали", - подчеркнул Мединский.
Ранее по итогам второго раунда переговоров украинская делегация передала России список якобы похищенных из Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.
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РоссияУкраинаВладимир МединскийСтамбул
 
 
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