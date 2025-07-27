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В Новгородской области ребенок утонул в озере

В Новгородской области ребенок утонул в озере - РИА Новости, 27.07.2025

В Новгородской области ребенок утонул в озере

Следователи устанавливают обстоятельства смерти 12-летнего ребенка, утонувшего в озере в Демянском округе Новгородской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T22:44:00+03:00

2025-07-27T22:44:00+03:00

2025-07-27T22:44:00+03:00

происшествия

новгородская область

алексей осипов

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти 12-летнего ребенка, утонувшего в озере в Демянском округе Новгородской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства. "Двадцать седьмого июля 2025 года в озере Велье в деревне Побережье Демянского округа Новгородской области утонул мальчик 2012 года рождения. По данному факту следственными органами... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в Telegram-канале СУ СКР по региону. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области в своём Telegram-канале, надзорное ведомство также проводит проверку. На месте происшествия работает прокурор Демянского округа Алексей Осипов. Прокуратура оценит деятельность органов системы профилактики при организации работы с семьей ребенка, а также органов местного самоуправления по оборудованию специальных мест для купания.

новгородская область

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происшествия, новгородская область, алексей осипов