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В Новгородской области ребенок утонул в озере - РИА Новости, 27.07.2025
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22:44 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/chp-2031805934.html
В Новгородской области ребенок утонул в озере
В Новгородской области ребенок утонул в озере - РИА Новости, 27.07.2025
В Новгородской области ребенок утонул в озере
Следователи устанавливают обстоятельства смерти 12-летнего ребенка, утонувшего в озере в Демянском округе Новгородской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T22:44:00+03:00
2025-07-27T22:44:00+03:00
происшествия
новгородская область
алексей осипов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти 12-летнего ребенка, утонувшего в озере в Демянском округе Новгородской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства. "Двадцать седьмого июля 2025 года в озере Велье в деревне Побережье Демянского округа Новгородской области утонул мальчик 2012 года рождения. По данному факту следственными органами... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в Telegram-канале СУ СКР по региону. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области в своём Telegram-канале, надзорное ведомство также проводит проверку. На месте происшествия работает прокурор Демянского округа Алексей Осипов. Прокуратура оценит деятельность органов системы профилактики при организации работы с семьей ребенка, а также органов местного самоуправления по оборудованию специальных мест для купания.
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происшествия, новгородская область, алексей осипов
Происшествия, Новгородская область, Алексей Осипов
В Новгородской области ребенок утонул в озере

В Новгородской области 12-летний мальчик утонул в озере

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти 12-летнего ребенка, утонувшего в озере в Демянском округе Новгородской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
"Двадцать седьмого июля 2025 года в озере Велье в деревне Побережье Демянского округа Новгородской области утонул мальчик 2012 года рождения. По данному факту следственными органами... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в Telegram-канале СУ СКР по региону.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области в своём Telegram-канале, надзорное ведомство также проводит проверку. На месте происшествия работает прокурор Демянского округа Алексей Осипов. Прокуратура оценит деятельность органов системы профилактики при организации работы с семьей ребенка, а также органов местного самоуправления по оборудованию специальных мест для купания.
 
ПроисшествияНовгородская областьАлексей Осипов
 
 
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