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Прокуратура проверит детский лагерь под Новгородом после случаев ОРВИ - РИА Новости, 27.07.2025
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19:27 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/chp-2031785741.html
Прокуратура проверит детский лагерь под Новгородом после случаев ОРВИ
Прокуратура проверит детский лагерь под Новгородом после случаев ОРВИ - РИА Новости, 27.07.2025
Прокуратура проверит детский лагерь под Новгородом после случаев ОРВИ
Прокуратура организовала проверку по факту массового заболевания детей ОРВИ в детском оздоровительном лагере в Новгородской области, работа которого... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T19:27:00+03:00
2025-07-27T19:27:00+03:00
новгородская область
сергей швецов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту массового заболевания детей ОРВИ в детском оздоровительном лагере в Новгородской области, работа которого приостановлена с воскресенья, сообщает пресс-служба ведомства. Предварительно установлено, что в детском лагере "Лесная сказка" в Старорусском округе выявлены случаи массового заболевания детей ОРВИ. В настоящее время 12 детей госпитализированы в больницу. По предписанию территориального управления Роспотребнадзора работа лагеря приостановлена. "Прокуратура Новгородской области по поручению прокурора области Сергея Швецова организовала проверку по факту массового заболевания детей в детском оздоровительном лагере... Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Как сообщала ранее глава Старорусского округа Елена Комарова, транспортировка детей домой была организована, родителей заранее известили. Согласно информации, размещенной на странице лагеря в соцсетях, третья смена должна была продлиться с 15 июля по 4 августа.
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новгородская область, сергей швецов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Новгородская область, Сергей Швецов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Прокуратура проверит детский лагерь под Новгородом после случаев ОРВИ

Прокуратура проверит детский лагерь "Лесная сказка" после случаев ОРВИ у детей

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту массового заболевания детей ОРВИ в детском оздоровительном лагере в Новгородской области, работа которого приостановлена с воскресенья, сообщает пресс-служба ведомства.
Предварительно установлено, что в детском лагере "Лесная сказка" в Старорусском округе выявлены случаи массового заболевания детей ОРВИ. В настоящее время 12 детей госпитализированы в больницу. По предписанию территориального управления Роспотребнадзора работа лагеря приостановлена.
"Прокуратура Новгородской области по поручению прокурора области Сергея Швецова организовала проверку по факту массового заболевания детей в детском оздоровительном лагере... Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Как сообщала ранее глава Старорусского округа Елена Комарова, транспортировка детей домой была организована, родителей заранее известили. Согласно информации, размещенной на странице лагеря в соцсетях, третья смена должна была продлиться с 15 июля по 4 августа.
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