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МЧС сообщило о лесном пожаре в Феодосии

МЧС сообщило о лесном пожаре в Феодосии - РИА Новости, 27.07.2025

МЧС сообщило о лесном пожаре в Феодосии

Лесной пожар тушат в Феодосии, горят сухая растительность и лесная подстилка на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T18:12:00+03:00

2025-07-27T18:12:00+03:00

2025-07-27T18:12:00+03:00

происшествия

республика крым

феодосия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Лесной пожар тушат в Феодосии, горят сухая растительность и лесная подстилка на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым. "В Феодосии сотрудники МЧС России и МЧС Республики Крым совместными усилиями ликвидируют лесной пожар... площадь пожара составляет 3000 квадратных метров" , - сообщили в пресс-службе. Пожар произошел в районе горы Лысая в Феодосии. От МЧС Крыма привлечено три подразделения ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым" и два отряда ГКУ РК "Крым-Спас". Ранее сообщалось о двух пожарах в Симферопольском районе Крыма: в районе трассы Симферополь-Евпатория горит сухая растительность на площади 20 гектаров, а в районе Партизанского водохранилища - лесной пожар на площади шесть гектаров. По сообщению МЧС, оба пожара локализованы.

https://ria.ru/20250727/pozhar-2031774978.html

республика крым

феодосия

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происшествия, республика крым, феодосия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)