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МЧС сообщило о лесном пожаре в Феодосии
МЧС сообщило о лесном пожаре в Феодосии - РИА Новости, 27.07.2025
МЧС сообщило о лесном пожаре в Феодосии
Лесной пожар тушат в Феодосии, горят сухая растительность и лесная подстилка на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T18:12:00+03:00
2025-07-27T18:12:00+03:00
2025-07-27T18:12:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Лесной пожар тушат в Феодосии, горят сухая растительность и лесная подстилка на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым. "В Феодосии сотрудники МЧС России и МЧС Республики Крым совместными усилиями ликвидируют лесной пожар... площадь пожара составляет 3000 квадратных метров" , - сообщили в пресс-службе. Пожар произошел в районе горы Лысая в Феодосии. От МЧС Крыма привлечено три подразделения ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым" и два отряда ГКУ РК "Крым-Спас". Ранее сообщалось о двух пожарах в Симферопольском районе Крыма: в районе трассы Симферополь-Евпатория горит сухая растительность на площади 20 гектаров, а в районе Партизанского водохранилища - лесной пожар на площади шесть гектаров. По сообщению МЧС, оба пожара локализованы.
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происшествия, республика крым, феодосия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, Феодосия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС сообщило о лесном пожаре в Феодосии
В Феодосии тушат лесной пожар на площади 3 тысячи квадратных метров