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В Башкирии в ДТП с автобусом пострадали люди - РИА Новости, 27.07.2025
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17:07 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/chp-2031768894.html
В Башкирии в ДТП с автобусом пострадали люди
В Башкирии в ДТП с автобусом пострадали люди - РИА Новости, 27.07.2025
В Башкирии в ДТП с автобусом пострадали люди
При опрокидывании автобуса в Башкирии пострадали люди, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:07:00+03:00
2025-07-27T17:07:00+03:00
происшествия
россия
салаватский район
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 27 июл - РИА Новости. При опрокидывании автобуса в Башкирии пострадали люди, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону. Ранее ГИБДД по республике сообщала, что в Кигинском районе 38-летний житель Удмуртии за рулём автобуса "Higer" не справился с управлением и допустил съезд транспорта в кювет с последующим опрокидыванием. Отмечалось, что в автобусе находились 40 человек. Следственные органы региона возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "Воодитель автобуса "Higer", двигаясь из Салаватского района в Удмуртию, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В автобусе находились 40 человек. В результате ДТП среди пассажиров имеются пострадавшие",- говорится в сообщении СУСК РФ по республике. ГУ МЧС по Башкирии сообщает, что в автобусе находилось 43 человека, в том числе 7 детей.
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россия
салаватский район
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происшествия, россия, салаватский район, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Салаватский район, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии в ДТП с автобусом пострадали люди

При опрокидывании автобуса в Башкирии пострадали люди

© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана/TelegramПоследствия ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии
Последствия ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана/Telegram
Последствия ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии
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УФА, 27 июл - РИА Новости. При опрокидывании автобуса в Башкирии пострадали люди, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее ГИБДД по республике сообщала, что в Кигинском районе 38-летний житель Удмуртии за рулём автобуса "Higer" не справился с управлением и допустил съезд транспорта в кювет с последующим опрокидыванием. Отмечалось, что в автобусе находились 40 человек.
Следственные органы региона возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "Воодитель автобуса "Higer", двигаясь из Салаватского района в Удмуртию, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В автобусе находились 40 человек. В результате ДТП среди пассажиров имеются пострадавшие",- говорится в сообщении СУСК РФ по республике.
ГУ МЧС по Башкирии сообщает, что в автобусе находилось 43 человека, в том числе 7 детей.
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ПроисшествияРоссияСалаватский районГИБДД МВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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