https://ria.ru/20250727/chp-2031752277.html

В Смоленской области три человека погибли в ДТП

В Смоленской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 27.07.2025

В Смоленской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли, два пострадали в ДТП в Смоленской области, сообщила региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T15:42:00+03:00

2025-07-27T15:42:00+03:00

2025-07-27T15:45:00+03:00

происшествия

смоленская область

hyundai creta

kia rio

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031752983_0:83:1042:669_1920x0_80_0_0_328bd0472f7d684432e576c3c2a8466b.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Три человека погибли, два пострадали в ДТП в Смоленской области, сообщила региональная Госавтоинспекция. ДТП произошло в воскресенье около 10.00 мск на 1025-м километре автодороги Р-132 Новодугинского муниципального округа. "По предварительным данным, водитель 1958 года рождения, управляя автомашиной Hyundai Santa Fe, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Kia Cerato под управлением водителя 1965 года рождения. В результате ДТП водитель и два пассажира автомашины Kia Cerato скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. По данным полиции, водитель и пассажир машины Hyundai Santa Fe пострадали, они доставлены в медицинское учреждение.

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, смоленская область, hyundai creta, kia rio