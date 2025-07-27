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В Смоленской области три человека погибли в ДТП
В Смоленской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 27.07.2025
В Смоленской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли, два пострадали в ДТП в Смоленской области, сообщила региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:42:00+03:00
2025-07-27T15:42:00+03:00
2025-07-27T15:45:00+03:00
происшествия
смоленская область
hyundai creta
kia rio
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Три человека погибли, два пострадали в ДТП в Смоленской области, сообщила региональная Госавтоинспекция. ДТП произошло в воскресенье около 10.00 мск на 1025-м километре автодороги Р-132 Новодугинского муниципального округа. "По предварительным данным, водитель 1958 года рождения, управляя автомашиной Hyundai Santa Fe, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Kia Cerato под управлением водителя 1965 года рождения. В результате ДТП водитель и два пассажира автомашины Kia Cerato скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. По данным полиции, водитель и пассажир машины Hyundai Santa Fe пострадали, они доставлены в медицинское учреждение.
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происшествия, смоленская область, hyundai creta, kia rio
Происшествия, Смоленская область, Hyundai Creta, Kia Rio
В Смоленской области три человека погибли в ДТП
В Смоленской области три человека погибли и два пострадали в ДТП