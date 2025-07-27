https://ria.ru/20250727/chislo-2031729722.html

Число погибших от голода в секторе Газа возросло до 133 человек

Число погибших от голода в секторе Газа возросло до 133 человек - РИА Новости, 27.07.2025

Число погибших от голода в секторе Газа возросло до 133 человек

Общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 133 человек, включая 87 детей, сообщило министерство здравоохранения палестинского... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T13:18:00+03:00

2025-07-27T13:18:00+03:00

2025-07-27T13:18:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 133 человек, включая 87 детей, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава в воскресенье. "В больницах сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировано шесть случаев гибели людей от голода и недоедания, двое погибших - дети. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 133, включая 87 детей", - говорится в заявлении ведомства. Минздрав Газы 20 июля опубликовал заявление с предупреждением о том, что ожидает резкого роста смертности населения на фоне недоедания и невозможности получить медицинскую помощь. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье сообщила о введении в ряде районов сектора Газа ежедневной "тактической паузы в военных действиях" с 10.00 до 20.00 мск "в рамках продолжающихся усилий… по увеличению масштабов поступающей в сектор Газа гуманитарной помощи". Согласно ЦАХАЛ, с 06.00 до 23.00 (совпадает с мск) будут постоянно действовать выделенные безопасные маршруты, обеспечивающие безопасное прохождение конвоев ООН и организаций по оказанию гуманитарной помощи, доставляющих и распределяющих продовольствие и медикаменты населению сектора Газа. Ранее губернатор граничащей с палестинским полуэксклавом египетской провинции Северный Синай Халед Мугавер заявил РИА Новости, что большое число грузовиков с гуманитарной помощью въехало в четверг в сектор Газа. Он отметил, что это стало возможным в результате политических усилий египетской стороны. Al Qahera News сообщал, что в пятницу в Газу въехали 117 грузовиков. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

https://ria.ru/20250628/gaza-2025977662.html

https://ria.ru/20250727/tsakhal-2031682822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, северный синай (мухафаза), оон, хамас