https://ria.ru/20250727/chili-2031806600.html

В Чили открылась выставка, посвященная детям Донбасса

В Чили открылась выставка, посвященная детям Донбасса - РИА Новости, 27.07.2025

В Чили открылась выставка, посвященная детям Донбасса

Иммерсивная фотовыставка, посвящённая детям Донбасса, открылась в Чили, сообщили в пресс-службе "Молодой Гвардии Единой России". РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T22:54:00+03:00

2025-07-27T22:54:00+03:00

2025-07-27T22:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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молодая гвардия единой россии

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ЧИЛИ, 27 июл - РИА Новости. Иммерсивная фотовыставка, посвящённая детям Донбасса, открылась в Чили, сообщили в пресс-службе "Молодой Гвардии Единой России". Сегодня в России вспоминают трагическую дату — 27 июля 2014 года, когда в Донбассе произошёл первый массированный артиллерийский обстрел и под огнём оказались школы, больницы и жилые дома. "Цель нашей выставки - обратить внимание международной общественности на цену игнорирования военных преступлений киевским режимом, что, возможно, повлияет на объем военной помощи украинским преступникам", - сказала помощница Федерального координатора "Волонтерской Роты" Журавлева Кристина. Как рассказали в пресс-службе, на выставке была представлена хронология событий, развивавшихся на Украине и, в частности, в Донбассе с 2014 года. Также прозвучали рассказы о личных судьбах детей, чья жизнь была разрушена в результате действий киевского режима. "Нельзя относиться к существующему количеству погибших детей просто как к стратегии, каждая смерть ребенка - это огромная трагедия для родителей, его братьев и сестер, друзей, учителей. В большинстве случаев дети становились жертвами обстрелом мирных районов, яркий тому пример - 13 августа 2014 года, когда Военные Силы Украины обстреляли детский пляж в Зугрэсе", - сказала Журавлева. Выставка состоялась при поддержке Русского дома в Чили и в сотрудничестве с культурной организацией "Екатерина", а также движением "Волонтёрская рота боевого братства".

https://ria.ru/20250526/donetsk-2019140260.html

https://ria.ru/20250517/assotsiatsija-2017523522.html

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чили

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донбасс, чили, украина, молодая гвардия единой россии