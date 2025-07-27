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В Чили открылась выставка, посвященная детям Донбасса - РИА Новости, 27.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:54 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/chili-2031806600.html
В Чили открылась выставка, посвященная детям Донбасса
В Чили открылась выставка, посвященная детям Донбасса - РИА Новости, 27.07.2025
В Чили открылась выставка, посвященная детям Донбасса
Иммерсивная фотовыставка, посвящённая детям Донбасса, открылась в Чили, сообщили в пресс-службе "Молодой Гвардии Единой России". РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T22:54:00+03:00
2025-07-27T22:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
чили
украина
молодая гвардия единой россии
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ЧИЛИ, 27 июл - РИА Новости. Иммерсивная фотовыставка, посвящённая детям Донбасса, открылась в Чили, сообщили в пресс-службе "Молодой Гвардии Единой России". Сегодня в России вспоминают трагическую дату — 27 июля 2014 года, когда в Донбассе произошёл первый массированный артиллерийский обстрел и под огнём оказались школы, больницы и жилые дома. "Цель нашей выставки - обратить внимание международной общественности на цену игнорирования военных преступлений киевским режимом, что, возможно, повлияет на объем военной помощи украинским преступникам", - сказала помощница Федерального координатора "Волонтерской Роты" Журавлева Кристина. Как рассказали в пресс-службе, на выставке была представлена хронология событий, развивавшихся на Украине и, в частности, в Донбассе с 2014 года. Также прозвучали рассказы о личных судьбах детей, чья жизнь была разрушена в результате действий киевского режима. "Нельзя относиться к существующему количеству погибших детей просто как к стратегии, каждая смерть ребенка - это огромная трагедия для родителей, его братьев и сестер, друзей, учителей. В большинстве случаев дети становились жертвами обстрелом мирных районов, яркий тому пример - 13 августа 2014 года, когда Военные Силы Украины обстреляли детский пляж в Зугрэсе", - сказала Журавлева. Выставка состоялась при поддержке Русского дома в Чили и в сотрудничестве с культурной организацией "Екатерина", а также движением "Волонтёрская рота боевого братства".
https://ria.ru/20250526/donetsk-2019140260.html
https://ria.ru/20250517/assotsiatsija-2017523522.html
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в мире, донбасс, чили, украина, молодая гвардия единой россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Чили, Украина, Молодая гвардия Единой России
В Чили открылась выставка, посвященная детям Донбасса

В Чили открылась иммерсивная фотовыставка, посвященная детям Донбасса

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЦветы и мягкие игрушки у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в Донецке
Цветы и мягкие игрушки у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Цветы и мягкие игрушки у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в Донецке. Архивное фото
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ЧИЛИ, 27 июл - РИА Новости. Иммерсивная фотовыставка, посвящённая детям Донбасса, открылась в Чили, сообщили в пресс-службе "Молодой Гвардии Единой России".
Сегодня в России вспоминают трагическую дату — 27 июля 2014 года, когда в Донбассе произошёл первый массированный артиллерийский обстрел и под огнём оказались школы, больницы и жилые дома.
Делегация иностранных журналистов на Аллее ангелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Делегация иностранных журналистов почтила память детей, погибших в Донецке
26 мая, 16:21
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"Цель нашей выставки - обратить внимание международной общественности на цену игнорирования военных преступлений киевским режимом, что, возможно, повлияет на объем военной помощи украинским преступникам", - сказала помощница Федерального координатора "Волонтерской Роты" Журавлева Кристина.
Как рассказали в пресс-службе, на выставке была представлена хронология событий, развивавшихся на Украине и, в частности, в Донбассе с 2014 года. Также прозвучали рассказы о личных судьбах детей, чья жизнь была разрушена в результате действий киевского режима.
"Нельзя относиться к существующему количеству погибших детей просто как к стратегии, каждая смерть ребенка - это огромная трагедия для родителей, его братьев и сестер, друзей, учителей. В большинстве случаев дети становились жертвами обстрелом мирных районов, яркий тому пример - 13 августа 2014 года, когда Военные Силы Украины обстреляли детский пляж в Зугрэсе", - сказала Журавлева.
Выставка состоялась при поддержке Русского дома в Чили и в сотрудничестве с культурной организацией "Екатерина", а также движением "Волонтёрская рота боевого братства".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассЧилиУкраинаМолодая гвардия Единой России
 
 
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