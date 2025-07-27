В Чили открылась выставка, посвященная детям Донбасса
В Чили открылась иммерсивная фотовыставка, посвященная детям Донбасса
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЦветы и мягкие игрушки у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в Донецке
Цветы и мягкие игрушки у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в Донецке. Архивное фото
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ЧИЛИ, 27 июл - РИА Новости. Иммерсивная фотовыставка, посвящённая детям Донбасса, открылась в Чили, сообщили в пресс-службе "Молодой Гвардии Единой России".
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"Цель нашей выставки - обратить внимание международной общественности на цену игнорирования военных преступлений киевским режимом, что, возможно, повлияет на объем военной помощи украинским преступникам", - сказала помощница Федерального координатора "Волонтерской Роты" Журавлева Кристина.
Как рассказали в пресс-службе, на выставке была представлена хронология событий, развивавшихся на Украине и, в частности, в Донбассе с 2014 года. Также прозвучали рассказы о личных судьбах детей, чья жизнь была разрушена в результате действий киевского режима.
"Нельзя относиться к существующему количеству погибших детей просто как к стратегии, каждая смерть ребенка - это огромная трагедия для родителей, его братьев и сестер, друзей, учителей. В большинстве случаев дети становились жертвами обстрелом мирных районов, яркий тому пример - 13 августа 2014 года, когда Военные Силы Украины обстреляли детский пляж в Зугрэсе", - сказала Журавлева.
Выставка состоялась при поддержке Русского дома в Чили и в сотрудничестве с культурной организацией "Екатерина", а также движением "Волонтёрская рота боевого братства".