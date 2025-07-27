Связанные с талибами афганцы смогли переехать в Британию, пишет Telegraph
Telegraph: связанные с талибами афганцы уехали в Британию гуманитарными рейсами
© AP Photo / Rahmat GulТалибы в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
Талибы в Кабуле. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Связанные с движением "Талибан" афганцы, в том числе воевавшие на его стороне, смогли переехать в Британию гуманитарными рейсами, где проживают до сих пор, сообщает издание Telegraph.
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"Как стало известно Telegraph, бывшие боевики "Талибана" живут в Великобритании после того, как их переправили из Афганистана британскими гуманитарными рейсами", - пишет издание.
В материале утверждается, что члены движения "Талибан" оказались среди тысяч афганских переселенцев после того, как некие коррумпированные афганские чиновники способствовали их попаданию в эвакуационные списки. Среди них были лица, совершившие и осужденные за преступления, радикалы, а также боевики, непосредственно участвовавшие в боях с в том числе британскими военными на территории Афганистана.
Ранее министр обороны Британии Джон Хили впервые признал наличие программы переселения для тысяч афганцев, сотрудничавших с британской армией после инцидента с утечкой данных. В 2022 году в открытый доступ попали данные почти 19 тысяч афганцев, подавших заявки на участие в программе переселения лояльных Британии афганцев (Afghan Relocations and Assistance Policy, ARAP).