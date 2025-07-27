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Связанные с талибами афганцы смогли переехать в Британию, пишет Telegraph - РИА Новости, 27.07.2025
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23:11 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/britanija-2031809454.html
Связанные с талибами афганцы смогли переехать в Британию, пишет Telegraph
Связанные с талибами афганцы смогли переехать в Британию, пишет Telegraph - РИА Новости, 27.07.2025
Связанные с талибами афганцы смогли переехать в Британию, пишет Telegraph
Связанные с движением "Талибан" афганцы, в том числе воевавшие на его стороне, смогли переехать в Британию гуманитарными рейсами, где проживают до сих пор,... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T23:11:00+03:00
2025-07-27T23:11:00+03:00
в мире
афганистан
великобритания
джон хили
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Связанные с движением "Талибан" афганцы, в том числе воевавшие на его стороне, смогли переехать в Британию гуманитарными рейсами, где проживают до сих пор, сообщает издание Telegraph. "Как стало известно Telegraph, бывшие боевики "Талибана" живут в Великобритании после того, как их переправили из Афганистана британскими гуманитарными рейсами", - пишет издание. В материале утверждается, что члены движения "Талибан" оказались среди тысяч афганских переселенцев после того, как некие коррумпированные афганские чиновники способствовали их попаданию в эвакуационные списки. Среди них были лица, совершившие и осужденные за преступления, радикалы, а также боевики, непосредственно участвовавшие в боях с в том числе британскими военными на территории Афганистана. Ранее министр обороны Британии Джон Хили впервые признал наличие программы переселения для тысяч афганцев, сотрудничавших с британской армией после инцидента с утечкой данных. В 2022 году в открытый доступ попали данные почти 19 тысяч афганцев, подавших заявки на участие в программе переселения лояльных Британии афганцев (Afghan Relocations and Assistance Policy, ARAP).
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в мире, афганистан, великобритания, джон хили, талибан
В мире, Афганистан, Великобритания, Джон Хили, Талибан
Связанные с талибами афганцы смогли переехать в Британию, пишет Telegraph

Telegraph: связанные с талибами афганцы уехали в Британию гуманитарными рейсами

© AP Photo / Rahmat GulТалибы в Кабуле
Талибы в Кабуле - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
Талибы в Кабуле. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Связанные с движением "Талибан" афганцы, в том числе воевавшие на его стороне, смогли переехать в Британию гуманитарными рейсами, где проживают до сих пор, сообщает издание Telegraph.
«
"Как стало известно Telegraph, бывшие боевики "Талибана" живут в Великобритании после того, как их переправили из Афганистана британскими гуманитарными рейсами", - пишет издание.
В материале утверждается, что члены движения "Талибан" оказались среди тысяч афганских переселенцев после того, как некие коррумпированные афганские чиновники способствовали их попаданию в эвакуационные списки. Среди них были лица, совершившие и осужденные за преступления, радикалы, а также боевики, непосредственно участвовавшие в боях с в том числе британскими военными на территории Афганистана.
Ранее министр обороны Британии Джон Хили впервые признал наличие программы переселения для тысяч афганцев, сотрудничавших с британской армией после инцидента с утечкой данных. В 2022 году в открытый доступ попали данные почти 19 тысяч афганцев, подавших заявки на участие в программе переселения лояльных Британии афганцев (Afghan Relocations and Assistance Policy, ARAP).
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В миреАфганистанВеликобританияДжон ХилиТалибан
 
 
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