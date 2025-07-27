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В Бразилии призвали Россию активнее продвигать свою культуру - РИА Новости, 27.07.2025
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08:04 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/braziliya-2031694264.html
В Бразилии призвали Россию активнее продвигать свою культуру
В Бразилии призвали Россию активнее продвигать свою культуру - РИА Новости, 27.07.2025
В Бразилии призвали Россию активнее продвигать свою культуру
России стоило бы активнее продвигать свою культуру в Бразилии, где ощущается нехватка российской мягкой силы, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T08:04:00+03:00
2025-07-27T08:04:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. России стоило бы активнее продвигать свою культуру в Бразилии, где ощущается нехватка российской мягкой силы, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер запаса ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу. "Нам, бразильцам, не хватает мягкой силы России и Китая. В России лучший в мире балет, потрясающая культура - я недавно был там, учу русский - и малоизвестная у нас. Россияне не занимаются распространением (в Бразилии - ред.) фильмов, в том числе документальных, что важно", - сказал собеседник агентства. При этом он подчеркнул, что, как полагает, российско-бразильские отношения ждет большое будущее, если к их развитию приложат усилия в обеих странах. В 2024 году в Бразилии впервые был проведен международного культурный проект "Русские сезоны". Концерты российских и бразильских музыкантов в честь 80-летия Победы, организованные Общественной палатой РФ в 2025 году, собрали более двух тысяч зрителей в Бразилии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ в мае.
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в мире, россия, бразилия, китай
В мире, Россия, Бразилия, Китай
В Бразилии призвали Россию активнее продвигать свою культуру

Офицер Фариназу: Бразилии не хватает мягкой силы России и Китая

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии на 1-м заседании шерп/су-шерп стран БРИКС в Санкт-Петербурге
Флаг Бразилии на 1-м заседании шерп/су-шерп стран БРИКС в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. России стоило бы активнее продвигать свою культуру в Бразилии, где ощущается нехватка российской мягкой силы, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер запаса ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
"Нам, бразильцам, не хватает мягкой силы России и Китая. В России лучший в мире балет, потрясающая культура - я недавно был там, учу русский - и малоизвестная у нас. Россияне не занимаются распространением (в Бразилии - ред.) фильмов, в том числе документальных, что важно", - сказал собеседник агентства.
При этом он подчеркнул, что, как полагает, российско-бразильские отношения ждет большое будущее, если к их развитию приложат усилия в обеих странах.
В 2024 году в Бразилии впервые был проведен международного культурный проект "Русские сезоны". Концерты российских и бразильских музыкантов в честь 80-летия Победы, организованные Общественной палатой РФ в 2025 году, собрали более двух тысяч зрителей в Бразилии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ в мае.
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