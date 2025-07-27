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В ДНР за неделю сорвали 821 террористическую атаку украинских БПЛА - РИА Новости, 27.07.2025
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12:23 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/bpla-2031721260.html
В ДНР за неделю сорвали 821 террористическую атаку украинских БПЛА
В ДНР за неделю сорвали 821 террористическую атаку украинских БПЛА - РИА Новости, 27.07.2025
В ДНР за неделю сорвали 821 террористическую атаку украинских БПЛА
Пресс-служба УФСБ России по ДНР сообщила журналистам, что в ДНР за прошедшую неделю сорвали 821 террористическую атаку украинских БПЛА по городам Донецкой... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:23:00+03:00
2025-07-27T12:23:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
россия
макеевка
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Пресс-служба УФСБ России по ДНР сообщила журналистам, что в ДНР за прошедшую неделю сорвали 821 террористическую атаку украинских БПЛА по городам Донецкой Народной Республики. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращена 821 террористическая атака со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидировано 504 беспилотника, над Горловкой — 317", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что одной из атак была попытка атаковать электрическую подстанцию вблизи Макеевки зарядом ОФБ-60-ЯУ. В Горловке, исходя из данных перехватов, которые попадали в средства визуальной фиксации беспилотника, противник не пытался поразить конкретные цели, а направлял коптеры для атак мирного населения и инфраструктуры. Взрывотехники регионального управления ФСБ России изъяли и уничтожили на местах падения подавленных БПЛА взрывоопасные предметы и составные части дронов.
https://ria.ru/20250727/chasovyar-1981337707.html
https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031629748.html
донецкая народная республика
россия
макеевка
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происшествия, донецкая народная республика, россия, макеевка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Макеевка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ДНР за неделю сорвали 821 террористическую атаку украинских БПЛА

ФСБ за неделю сорвала 821 террористическую атаку украинских БПЛА по городам ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Пресс-служба УФСБ России по ДНР сообщила журналистам, что в ДНР за прошедшую неделю сорвали 821 террористическую атаку украинских БПЛА по городам Донецкой Народной Республики.
"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращена 821 террористическая атака со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидировано 504 беспилотника, над Горловкой — 317", - говорится в сообщении.
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10:46
В ведомстве отметили, что одной из атак была попытка атаковать электрическую подстанцию вблизи Макеевки зарядом ОФБ-60-ЯУ. В Горловке, исходя из данных перехватов, которые попадали в средства визуальной фиксации беспилотника, противник не пытался поразить конкретные цели, а направлял коптеры для атак мирного населения и инфраструктуры.
Взрывотехники регионального управления ФСБ России изъяли и уничтожили на местах падения подавленных БПЛА взрывоопасные предметы и составные части дронов.
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