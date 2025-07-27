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В Псковской области уничтожен еще один беспилотник

В Псковской области уничтожен еще один беспилотник - РИА Новости, 27.07.2025

В Псковской области уничтожен еще один беспилотник

Еще один БПЛА уничтожен в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T10:37:00+03:00

2025-07-27T10:37:00+03:00

2025-07-27T10:41:00+03:00

безопасность

псковская область

михаил ведерников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Еще один БПЛА уничтожен в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."Информирую, что ещё один беспилотник противника уничтожен в небе над Порховом", – написал он в своем Telegram-канале.Ведерников попросил жителей региона соблюдать осторожность, поскольку при уничтожении БПЛА возможен разлёт металлических элементов, в том числе и поражающих элементов боевой части БПЛА."Противник оснащает БПЛ кассетными боеприпасами, которые продолжают представлять опасность даже после уничтожения беспилотника. Если вы нашли какой-либо подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, свяжитесь с любым представителем власти, самостоятельно или с привлечением наших дружинников оцепите территорию до прибытия сотрудников правоохранительных органов", – предупредил он.

https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031629748.html

псковская область

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безопасность, псковская область, михаил ведерников