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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 27.07.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:39:00+03:00
2025-07-27T09:39:00+03:00
2025-07-27T09:39:00+03:00
безопасность
вячеслав гладков
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россия
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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала появилось в субботу в 22.46 мск, спустя 10 часов 37 минут тревогу отменили. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031629748.html
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безопасность, вячеслав гладков, белгородская область, россия
Безопасность, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области спустя 10 часов 37 минут отменили опасность атаки БПЛА