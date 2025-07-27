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В Нижегородской области отразили атаку БПЛА
В Нижегородской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 27.07.2025
В Нижегородской области отразили атаку БПЛА
Пострадавших в результате атаки БПЛА на Нижегородскую область нет, проводится осмотр мест падения обломков, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:04:00+03:00
2025-07-27T09:04:00+03:00
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происшествия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Пострадавших в результате атаки БПЛА на Нижегородскую область нет, проводится осмотр мест падения обломков, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Ночью над промышленной территорией в Нижегородской области снова отражена атака БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, место падения обломков осматривают специалисты", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 1 - над территорией Нижегородской области.
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происшествия, нижегородская область, россия, глеб никитин
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин
В Нижегородской области отразили атаку БПЛА
Никитин: пострадавших при атаке БПЛА на Нижегородскую область нет