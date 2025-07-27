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В Нижегородской области отразили атаку БПЛА

В Нижегородской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 27.07.2025

В Нижегородской области отразили атаку БПЛА

Пострадавших в результате атаки БПЛА на Нижегородскую область нет, проводится осмотр мест падения обломков, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T09:04:00+03:00

2025-07-27T09:04:00+03:00

2025-07-27T09:04:00+03:00

происшествия

нижегородская область

россия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Пострадавших в результате атаки БПЛА на Нижегородскую область нет, проводится осмотр мест падения обломков, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Ночью над промышленной территорией в Нижегородской области снова отражена атака БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, место падения обломков осматривают специалисты", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 1 - над территорией Нижегородской области.

https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031629748.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, россия, глеб никитин