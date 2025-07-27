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В ЛНР один человек ранен из-за удара беспилотника ВСУ - РИА Новости, 27.07.2025
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13:00 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/bpl-2031727621.html
В ЛНР один человек ранен из-за удара беспилотника ВСУ
В ЛНР один человек ранен из-за удара беспилотника ВСУ - РИА Новости, 27.07.2025
В ЛНР один человек ранен из-за удара беспилотника ВСУ
Один человек ранен в ЛНР в результате удара беспилотника ВСУ по центру Лисичанска, сообщили РИА Новости в региональных силовых структурах. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T13:00:00+03:00
2025-07-27T13:00:00+03:00
происшествия
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Один человек ранен в ЛНР в результате удара беспилотника ВСУ по центру Лисичанска, сообщили РИА Новости в региональных силовых структурах. "Вчера со стороны ВСУ нанесен удар БПЛА квадракоптерного типа по проспекту Ленина в Лисичанске. В результате удара пострадал мирный житель города, который с множественными осколочными ранениями доставлен в Лисичанскую городскую больницу", - заявил собеседник агентства.
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лисичанск
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происшествия, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Происшествия, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ЛНР один человек ранен из-за удара беспилотника ВСУ

Один человек ранен в результате удара беспилотника ВСУ по центру Лисичанска

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Один человек ранен в ЛНР в результате удара беспилотника ВСУ по центру Лисичанска, сообщили РИА Новости в региональных силовых структурах.
"Вчера со стороны ВСУ нанесен удар БПЛА квадракоптерного типа по проспекту Ленина в Лисичанске. В результате удара пострадал мирный житель города, который с множественными осколочными ранениями доставлен в Лисичанскую городскую больницу", - заявил собеседник агентства.
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ПроисшествияЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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