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В ЛНР один человек ранен из-за удара беспилотника ВСУ
В ЛНР один человек ранен из-за удара беспилотника ВСУ - РИА Новости, 27.07.2025
В ЛНР один человек ранен из-за удара беспилотника ВСУ
Один человек ранен в ЛНР в результате удара беспилотника ВСУ по центру Лисичанска, сообщили РИА Новости в региональных силовых структурах. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T13:00:00+03:00
2025-07-27T13:00:00+03:00
2025-07-27T13:00:00+03:00
происшествия
лисичанск
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Один человек ранен в ЛНР в результате удара беспилотника ВСУ по центру Лисичанска, сообщили РИА Новости в региональных силовых структурах. "Вчера со стороны ВСУ нанесен удар БПЛА квадракоптерного типа по проспекту Ленина в Лисичанске. В результате удара пострадал мирный житель города, который с множественными осколочными ранениями доставлен в Лисичанскую городскую больницу", - заявил собеседник агентства.
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происшествия, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Происшествия, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ЛНР один человек ранен из-за удара беспилотника ВСУ
Один человек ранен в результате удара беспилотника ВСУ по центру Лисичанска