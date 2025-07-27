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В ЛНР один человек ранен из-за удара беспилотника ВСУ

В ЛНР один человек ранен из-за удара беспилотника ВСУ - РИА Новости, 27.07.2025

В ЛНР один человек ранен из-за удара беспилотника ВСУ

Один человек ранен в ЛНР в результате удара беспилотника ВСУ по центру Лисичанска, сообщили РИА Новости в региональных силовых структурах. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T13:00:00+03:00

2025-07-27T13:00:00+03:00

2025-07-27T13:00:00+03:00

происшествия

лисичанск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Один человек ранен в ЛНР в результате удара беспилотника ВСУ по центру Лисичанска, сообщили РИА Новости в региональных силовых структурах. "Вчера со стороны ВСУ нанесен удар БПЛА квадракоптерного типа по проспекту Ленина в Лисичанске. В результате удара пострадал мирный житель города, который с множественными осколочными ранениями доставлен в Лисичанскую городскую больницу", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250727/deti-2031717203.html

лисичанск

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происшествия, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины