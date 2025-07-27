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В Волгоградской области из-за атаки БПЛА задерживаются поезда - РИА Новости, 27.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:59 27.07.2025 (обновлено: 12:23 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/bpl-2031689821.html
В Волгоградской области из-за атаки БПЛА задерживаются поезда
В Волгоградской области из-за атаки БПЛА задерживаются поезда - РИА Новости, 27.07.2025
В Волгоградской области из-за атаки БПЛА задерживаются поезда
Поезда задерживаются из-за перебоев с электроснабжением железной дороги на станции Жутово в Волгоградской области после атаки БПЛА, сообщает Южная транспортная... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T05:59:00+03:00
2025-07-27T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
октябрьский район
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Поезда задерживаются из-за перебоев с электроснабжением железной дороги на станции Жутово в Волгоградской области после атаки БПЛА, сообщает Южная транспортная прокуратура."Южная транспортная прокуратура контролирует ситуацию на объектах транспорта в связи с воздушной атакой в Волгоградской области. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на станции Жутово в Октябрьском районе нарушено электропитание в контактной сети железной дороги", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Соблюдение прав пассажиров из-за задержек движения поездов на контроле у волгоградского транспортного прокурора.
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волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, октябрьский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Октябрьский район
В Волгоградской области из-за атаки БПЛА задерживаются поезда

В Волгоградской области из-за атаки БПЛА на станцию Жутово задерживаются поезда

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Поезда задерживаются из-за перебоев с электроснабжением железной дороги на станции Жутово в Волгоградской области после атаки БПЛА, сообщает Южная транспортная прокуратура.
"Южная транспортная прокуратура контролирует ситуацию на объектах транспорта в связи с воздушной атакой в Волгоградской области. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на станции Жутово в Октябрьском районе нарушено электропитание в контактной сети железной дороги", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Соблюдение прав пассажиров из-за задержек движения поездов на контроле у волгоградского транспортного прокурора.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградская областьОктябрьский район
 
 
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