https://ria.ru/20250727/bpl-2031689821.html
В Волгоградской области из-за атаки БПЛА задерживаются поезда
В Волгоградской области из-за атаки БПЛА задерживаются поезда - РИА Новости, 27.07.2025
В Волгоградской области из-за атаки БПЛА задерживаются поезда
Поезда задерживаются из-за перебоев с электроснабжением железной дороги на станции Жутово в Волгоградской области после атаки БПЛА, сообщает Южная транспортная... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T05:59:00+03:00
2025-07-27T05:59:00+03:00
2025-07-27T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
октябрьский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021049736_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4fb0d73d51ca008be65042e93e30a4f.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Поезда задерживаются из-за перебоев с электроснабжением железной дороги на станции Жутово в Волгоградской области после атаки БПЛА, сообщает Южная транспортная прокуратура."Южная транспортная прокуратура контролирует ситуацию на объектах транспорта в связи с воздушной атакой в Волгоградской области. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на станции Жутово в Октябрьском районе нарушено электропитание в контактной сети железной дороги", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Соблюдение прав пассажиров из-за задержек движения поездов на контроле у волгоградского транспортного прокурора.
https://ria.ru/20250412/bespilotnik-2010846782.html
волгоградская область
октябрьский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021049736_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e32686aebadea5e9447797366df75d13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, октябрьский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Октябрьский район
В Волгоградской области из-за атаки БПЛА задерживаются поезда
В Волгоградской области из-за атаки БПЛА на станцию Жутово задерживаются поезда