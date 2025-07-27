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В Волгоградской области из-за атаки БПЛА задерживаются поезда

В Волгоградской области из-за атаки БПЛА задерживаются поезда - РИА Новости, 27.07.2025

В Волгоградской области из-за атаки БПЛА задерживаются поезда

Поезда задерживаются из-за перебоев с электроснабжением железной дороги на станции Жутово в Волгоградской области после атаки БПЛА, сообщает Южная транспортная... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T05:59:00+03:00

2025-07-27T05:59:00+03:00

2025-07-27T12:23:00+03:00

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происшествия

волгоградская область

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Поезда задерживаются из-за перебоев с электроснабжением железной дороги на станции Жутово в Волгоградской области после атаки БПЛА, сообщает Южная транспортная прокуратура."Южная транспортная прокуратура контролирует ситуацию на объектах транспорта в связи с воздушной атакой в Волгоградской области. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на станции Жутово в Октябрьском районе нарушено электропитание в контактной сети железной дороги", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Соблюдение прав пассажиров из-за задержек движения поездов на контроле у волгоградского транспортного прокурора.

https://ria.ru/20250412/bespilotnik-2010846782.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, октябрьский район