https://ria.ru/20250727/boi-2031691270.html

Между войсками Таиланда и Камбоджи возобновились бои

Между войсками Таиланда и Камбоджи возобновились бои - РИА Новости, 27.07.2025

Между войсками Таиланда и Камбоджи возобновились бои

Таиланд и Камбоджа возобновили бои в районе древнего храма Прасат Та Кхвай на спорном участке границы, сообщил отдел общественных связей администрации провинции РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T06:53:00+03:00

2025-07-27T06:53:00+03:00

2025-07-27T14:20:00+03:00

в мире

таиланд

камбоджа

сша

дональд трамп

пхетхонгтхан чинават

хун сен

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031701257_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_064283108cbd2065bcb35c9b9584f55c.jpg

БАНГКОК, 27 июл — РИА Новости. Таиланд и Камбоджа возобновили бои в районе древнего храма Прасат Та Кхвай на спорном участке границы, сообщил отдел общественных связей администрации провинции Сурин в соцсетях."В районе храма Прасат Та Кхвай идет обстрел со стороны Камбоджи тяжелыми вооружениями, в том числе системами залпового огня БМ-21 ("Град". — Прим. ред.), войска Таиланда отвечают огнем ствольной артиллерии. Есть попадания камбоджийских снарядов в жилые дома на территории Таиланда. На 7:30 (3:30 мск) обмен артиллерийским огнем продолжался", — говорится в заявлении.Как указали в администрации Сурина, в 4:30 (00:30 мск) Камбоджа нанесла первые артиллерийские удары по району, где находится храм Прасат Та Кхвай. С 5:00 (1:00 мск) идет обстрел из "Градов".Около 6:30 сообщалось о попадании в несколько жилых домов на таиландской территории, один из них полностью уничтожен. Большинство жителей приграничных населенных пунктов эвакуировали в пятницу и субботу, но несколько семей остались.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи в разговоре с ним выразили желание прекратить огонь. По его словам, Пномпень и Бангкок уже договорились "незамедлительно встретиться" и начать работу над перемирием. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай подтвердил согласие на перемирие, но отметил, что Бангкок хочет увидеть "искреннее намерение" второй стороны.Обострение между Таиландом и КамбоджейОтношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских Вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители. Эвакуированы более 100 тысяч человек. Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.

https://ria.ru/20250726/tramp-2031646273.html

https://ria.ru/20250725/oon-2031533971.html

https://ria.ru/20250726/tailand-2031580854.html

таиланд

камбоджа

сша

бангкок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи 2025-07-27T06:53 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таиланд, камбоджа, сша, дональд трамп, пхетхонгтхан чинават, хун сен, оон, бангкок, обострение конфликта между таиландом и камбоджей