https://ria.ru/20250727/boi-2031691270.html
Между войсками Таиланда и Камбоджи возобновились бои
Между войсками Таиланда и Камбоджи возобновились бои - РИА Новости, 27.07.2025
Между войсками Таиланда и Камбоджи возобновились бои
Таиланд и Камбоджа возобновили бои в районе древнего храма Прасат Та Кхвай на спорном участке границы, сообщил отдел общественных связей администрации провинции РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T06:53:00+03:00
2025-07-27T06:53:00+03:00
2025-07-27T14:20:00+03:00
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БАНГКОК, 27 июл — РИА Новости. Таиланд и Камбоджа возобновили бои в районе древнего храма Прасат Та Кхвай на спорном участке границы, сообщил отдел общественных связей администрации провинции Сурин в соцсетях."В районе храма Прасат Та Кхвай идет обстрел со стороны Камбоджи тяжелыми вооружениями, в том числе системами залпового огня БМ-21 ("Град". — Прим. ред.), войска Таиланда отвечают огнем ствольной артиллерии. Есть попадания камбоджийских снарядов в жилые дома на территории Таиланда. На 7:30 (3:30 мск) обмен артиллерийским огнем продолжался", — говорится в заявлении.Как указали в администрации Сурина, в 4:30 (00:30 мск) Камбоджа нанесла первые артиллерийские удары по району, где находится храм Прасат Та Кхвай. С 5:00 (1:00 мск) идет обстрел из "Градов".Около 6:30 сообщалось о попадании в несколько жилых домов на таиландской территории, один из них полностью уничтожен. Большинство жителей приграничных населенных пунктов эвакуировали в пятницу и субботу, но несколько семей остались.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи в разговоре с ним выразили желание прекратить огонь. По его словам, Пномпень и Бангкок уже договорились "незамедлительно встретиться" и начать работу над перемирием. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай подтвердил согласие на перемирие, но отметил, что Бангкок хочет увидеть "искреннее намерение" второй стороны.Обострение между Таиландом и КамбоджейОтношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских Вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители. Эвакуированы более 100 тысяч человек. Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.
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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
2025-07-27T06:53
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в мире, таиланд, камбоджа, сша, дональд трамп, пхетхонгтхан чинават, хун сен, оон, бангкок, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, США, Дональд Трамп, Пхетхонгтхан Чинават, Хун Сен, ООН, Бангкок, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Между войсками Таиланда и Камбоджи возобновились бои
Таиланд и Камбоджа возобновили бои на спорном участке у храма Прасат Та Кхвай
БАНГКОК, 27 июл — РИА Новости. Таиланд и Камбоджа возобновили бои в районе древнего храма Прасат Та Кхвай на спорном участке границы, сообщил отдел общественных связей администрации провинции Сурин в соцсетях.
"В районе храма Прасат Та Кхвай идет обстрел со стороны Камбоджи тяжелыми вооружениями, в том числе системами залпового огня БМ-21 ("Град". — Прим. ред.), войска Таиланда
отвечают огнем ствольной артиллерии. Есть попадания камбоджийских снарядов в жилые дома на территории Таиланда. На 7:30 (3:30 мск) обмен артиллерийским огнем продолжался", — говорится в заявлении.
Как указали в администрации Сурина, в 4:30 (00:30 мск) Камбоджа нанесла первые артиллерийские удары по району, где находится храм Прасат Та Кхвай. С 5:00 (1:00 мск) идет обстрел из "Градов".
Храм Прасат Та Кхвай — индуистский храм эпохи империи Ангкор, расположенный в нейтральной зоне спорного участка границы между Таиландом и Камбоджей. Согласно протоколу 2000-2001 годов, эта территория подлежит дальнейшей демаркации. Обе стороны признают храм как религиозный, исторический и археологический объект, в обычное время они сотрудничают в предоставлении доступа туристам, исследователям и паломникам. В прошлый раз боестолкновения между Таиландом и Камбоджей за Прасат Та Кхвай происходили в 2008 и 2011 годах.
Около 6:30 сообщалось о попадании в несколько жилых домов на таиландской территории, один из них полностью уничтожен. Большинство жителей приграничных населенных пунктов эвакуировали в пятницу и субботу, но несколько семей остались.
Накануне президент США Дональд Трамп
заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи
в разговоре с ним выразили желание прекратить огонь. По его словам, Пномпень и Бангкок уже договорились "незамедлительно встретиться" и начать работу над перемирием.
Временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай подтвердил согласие на перемирие, но отметил, что Бангкок хочет увидеть "искреннее намерение" второй стороны.
Обострение между Таиландом и Камбоджей
Отношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны из-за труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Парижа в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских Вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители. Эвакуированы более 100 тысяч человек.
Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.